Разработан законопроект, который усилит защиту авторских и патентных прав, а также ускорит процедуры регистрации. Министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев на заседании Мажилиса представил ключевые положения проекта закона, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам министра, основная цель инициативы – внедрение дополнительных правовых инструментов для более эффективной защиты интеллектуальной собственности, что отвечает задачам, поставленным Главой государства по улучшению инвестиционного климата и переходу к креативной экономике.

"С целью приведения Закона об авторском праве в соответствие с положениями Римской конвенции вносятся уточнения в части исключительных прав вещательной организации и перечня нарушений авторских и смежных прав. Для приведения закона об авторском праве в соответствие с Марракешским договором дополняются случаи свободного, т.е. бездоговорного использования обнародованных произведений. Разрешается без согласия автора или правообладателя воспроизведение произведений шрифтом Брайля или другими специальными способами для обеспечения доступа к произведениям людям с ограниченными возможностями по зрению", - сказал министр.

Кроме того, предлагается ведение ускоренной экспертизы товарных знаков по ходатайству заявителя.

На сегодня срок экспертизы по заявкам на товарные знаки составляет 7 месяцев с даты подачи заявки, без какой-либо возможности сокращения данного срока. Ускоренная экспертиза позволит получить правовую охрану товарных знаков в течение трех месяцев, что особенно актуально для субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в условиях высокой конкуренции, в том числе в электронной коммерции.

В целях защиты прав владельцев товарных знаков или заинтересованных лиц предлагается увеличить сроки направления возражений на обозначения, заявленные на регистрацию в качестве товарного знака с одного месяца до двух.

Дополнительное время на подачу возражений повысит эффективность административного механизма рассмотрения заявок на товарные знаки, а также сократит количество обжалований в досудебном и судебном порядке.

В Патентный закон вносятся поправки относительно прекращения делопроизводства на стадии проведения формальной экспертизы. Если в ходе проведения формальной экспертизы будет установлено, что заявленное предложение относится к числу решений, не признаваемых в качестве изобретения, то будет приниматься решение об отказе в выдаче патента, о чем заявитель будет уведомляться в течение пяти рабочих дней.

Для обеспечения качества услуг патентных поверенных предлагается ввести их специализацию, путем разграничения их деятельности в отношении средств индивидуализации и объектов патентования. Внедрение данного подхода будет способствовать гармонизации национального регулирования с международной практикой, а также укрепит доверие со стороны заявителей и иностранных граждан к институту патентных поверенных Республики Казахстан.