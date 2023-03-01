В Казахстане перестанут высылать беженцев на родину, если там им угрожает опасность

Пробел в законодательстве не должен грозить иностранцам высылкой из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена).

"Омбудсменом направлены рекомендации министерству юстиции о внесении поправок в УК, КоАП, ГПК и Закон "О правовом положении иностранцев" с целью гармонизации национального законодательства с взятыми международными обязательствами. Министерство юстиции эту инициативу поддержало и внесет предложенные поправки в ходе законопроектных работ", - говорится в сообщении.

К слову, Казахстан в разные годы присоединился к конвенциям о статусе беженцев и против пыток. Эти международные договоры запрещают высылать, возвращать или выдавать иностранцев и лиц без гражданства в страны, где им угрожают пытки или опасность по признакам их расы, религии, политических убеждений и др. В международном праве данный запрет получил название принцип "невысылки" ("non-refoulement").

"В отечественном законодательстве данный принцип имплементирован только в УПК, запрещающим экстрадицию лиц, которые могут быть подвергнуты вышеперечисленным угрозам. Однако иностранцы или лица без гражданства все еще могут быть высланы за пределы государства в качестве наказаний за совершение уголовных или административных правонарушений, а также по решениям гражданских судов", - добавили в пресс-службе.

Генпрокуратура также с этим согласилась.

Важно отметить, что рассматриваемый принцип не возбраняет сам факт высылки за пределы Казахстана. Речь идет лишь о запрете на выдворение человека только в то государство, где он может столкнуться с несправедливыми гонениями, то есть принудительное отправление в "третью" безопасную страну допускается.