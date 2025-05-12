Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая до конца мая должна представить предложения по изменению механизма присвоения статуса кандаса, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу, рабочая группа займется выработкой законодательных поправок, направленных на пересмотр действующего порядка получения статуса кандаса — этнического казаха и членов его семьи казахской национальности, ранее не состоявших в гражданстве Республики Казахстан.

В состав группы вошли представители ключевых министерств и ведомств, включая заместителей премьер-министра, министров труда, юстиции, науки и высшего образования, здравоохранения, иностранных дел и других госорганов, а также заместители акимов всех регионов.

Предполагается, что предложенные изменения позволят упростить и сделать более прозрачной процедуру получения статуса кандаса, а также учтут текущие социальные, экономические и миграционные реалии.

Рабочая группа должна представить свои предложения в аппарат Правительства не позднее 30 мая текущего года.