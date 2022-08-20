В Казахстане пересмотрят оборотную схему и работу по выявлению посредников

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Пересмотр оборотных схем и работы региональных комиссий по выявлению посредников на рынке продовольственных товаров планируется в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Этот вопрос обсуждался на совещании под председательством и.о. вице-премьера - министра торговли и интеграции РК

Серика Жумангарина, сообщет пресс-служба Правительства.

За прошедшую неделю стоимость социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) выросла на 0,2 процента.

Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев поднял вопрос о необходимости усиления работы действующих в областях комиссий и мониторинговых групп по торговой надбавке. По его словам, нужно пересмотреть подходы в работе региональных комиссий, чтобы они могли сконцентрироваться на своей основной задаче - выявлении излишних посредников, которые имеют прямое влияние на ценообразование продуктов питания.

Заслушав информацию акимов, Министерства сельского хозяйства о ситуации с обеспеченностью в стране основными продуктами питания, Серик Жумангарин обозначил основные задачи на предстоящий период.

"Мы провели сессию встреч с ассоциациями основных производителей социально значимых продуктов питания, будем пересматривать схему финансирования и распределения оборотных средств по пяти наименованиям СЗПТ планируем перейти на схемы контрактации напрямую с производителями. Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания. Главное – обеспечить полный контроль, и в том числе за деятельностью региональных комиссий. Создание региональных комиссий по выявлению посредников – это поручение главы государства. Нужно усилить их работу за счёт ресурсов региональных подразделений Министерства торговли и интеграции. Поручаю провести эту работу Комитету торговли", — сказал Серик Жумангарин.