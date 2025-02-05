Министерство туризма и спорта пересмотрит методику расчета иностранных туристов. Об этом было сообщено на расширенном заседании коллегии, посвящённом итогам 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, на совещании по развитию туризма глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал самообманом данные о количестве туристов в Казахстане за прошлый год. Теперь, информация о туристах будет публиковаться по продолжительности их пребывания: от одного, трех или 15 дней. Это позволит участникам рынка более точно анализировать данные о туристах, отметили представители ведомства.

"Согласно статистики из 10,4 млн туристов только 969 тыс. остановились в местах размещения. Возможно ли такое, что более 9 млн человек жили у родственников или друзей. Это свидетельствует о недостаточной отчетности со стороны отельеров, и требует дополнительных усилий от акиматов и предпринимателей гостиничного бизнеса", - подчеркнул в своем выступлении заместитель министра Ержан Еркинбаев.

Как отметили представители ведомства, для создания комфортных условий в курортных зонах по стране проводится ревизия инженерной инфраструктуры. За 5 лет было реализовано 139 проектов инженерной инфраструктуры на сумму 213 млрд тенге, что позволило улучшить состояние для развития туристской отрасли. По итогам ревизии будут выявлены проблемы и разработаны планы с мероприятиями для их устранения.

Заместитель председателя правления Тимур Нахипбеков подчеркнул, что для решения системных и долгосрочных проблем туризма в 2025 году необходима активная поддержка со стороны местных властей и госуправления.