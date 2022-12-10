Лента новостей
- "Цифровая версия себя": в WhatsApp появились 3D-аватары 08:58 66
- Определилась первая пара полуфиналистов ЧМ-2022 в Катаре 08:35 140
- В Казахстане перенесли запуск новой ипотечной программы 07:37 248
- Чиновницу из Костаная наказали за перелёты в Астану в личных целях 06:33 624
- Сервис HeadHunter обязали передавать данные пользователей ФСБ России 04:21 370
- В Актобе найден водитель, который сбил подростка и скрылся 03:39 397
- Питьевую воду в Актау будут давать на четыре часа в день 02:55 368
- Работникам "АрселорМиттал Темиртау" с января повысят зарплату 01:39 431
- Бразилия сенсационно вылетела с ЧМ-2022 по футболу 00:45 623
- "Равнодушным чиновникам не место на госслужбе" - аким ВКО об аварии в Риддере 00:19 452
- Автомобиль наехал на торговый дом в Семее 09.12.2022 335
- Гитару основателя "Дос-Муқасана" продали за 11 миллионов тенге в Астане 09.12.2022 498
- Мужчины получают до 50% больше, чем женщины в странах ЦА - эксперт 09.12.2022 430
- Снежному барсу потребовалась помощь зоологов в Алматы 09.12.2022 504
- "Хоккеист не играет в кокпар" - о национальном виде спорта рассказал тренер из Мангыстау 09.12.2022 458
- Первая стипендиатка фонда Обамы из Казахстана о STEM для девочек и обучении в Колумбийском университете 09.12.2022 667
- Январские события в ретроспективе: какие уроки мы вынесли 09.12.2022 687
- Акмолинец неоднократно насиловал родную дочь 09.12.2022 2712
- Министры обороны государств ШОС и СНГ обсудили вопросы региональной безопасности 09.12.2022 462
- Два мешка с оружием нашли в Алматинской области 09.12.2022 676
- Казахстанки пробились в финал женского турнира ITF 09.12.2022 516
- Ёлка, салют и каток: как готовятся к Новому году в Караганде 09.12.2022 447
- Что даст очередное продление моратория на проверки бизнеса - мнение экспертов 09.12.2022 565
- Женис Касымбек обратился к астанчанам 09.12.2022 636
- Что такое ESG-практики и насколько это актуально в Казахстане 09.12.2022 410
- Международных экспертов привлекут для оценки деятельности АМТ в Казахстане 09.12.2022 455
- Что делать при обнаружении у себя ВИЧ-инфекции, рассказала медик 09.12.2022 494
- Какой будет погода на выходных в Казахстане 09.12.2022 434
- Куда едут танки: военную технику заметили на вокзале в Алматы 09.12.2022 1101
- Более 3000 камер Сергек установят в Алматы 09.12.2022 456
- "Мисс очарование" выбрали в женской колонии Карагандинской области 09.12.2022 1715
- Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг АО "Казахтелеком" 09.12.2022 405
- Кого из школьников будут кормить горячими обедами в Алматы в 2023 году 09.12.2022 483
- Президент РК: Ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи 09.12.2022 440
- Большая часть бюджета Алматы пойдёт на зарплаты учителей, врачей и соцподдержку в 2023 году 09.12.2022 470
- Государству возвращены неиспользуемые 1,5 миллиона гектаров земли в РК 09.12.2022 420
- Медтехнику по завышенной цене закупали чиновники в Алматы и восьми областях Казахстана 09.12.2022 931
- Временный график по подаче питьевой воды ввели в Актау 09.12.2022 786
- 320 тысяч тенге составит средняя зарплата учителей в Алматы в 2023 году 09.12.2022 523
- Требует активизации вопрос трудовой миграции — Токаев 09.12.2022 743
- "Наша задача — стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий" — Токаев о ЕАЭС 09.12.2022 406
- Глава государства призвал улучшить взаимодействие с государствами — партнёрами ЕАЭС 09.12.2022 885
- Горнодобывающее предприятие ВКО оштрафовали за оборудование без документов 09.12.2022 439
- Токаев предложил ликвидировать задержки грузов, проходящих транзитом через территорию ЕАЭС 09.12.2022 1086
- Президент Казахстана: Инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5% 09.12.2022 649
- Молодёжная сборная Казахстана по хоккею обыграла Данию 09.12.2022 786
- АО "АрселорМиттал Темиртау" окажет поддержку семье погибшего 09.12.2022 718
- Ущерб в 120 миллионов тенге возместили предпринимателю, пострадавшему от январских погромов 09.12.2022 723
- Банкам Казахстана разрешили операции по российским платежным картам "МИР" 09.12.2022 740
- Первый сборник Абая найден в Павлодарской области 09.12.2022 685
- Водители автобусов подменивали QR-коды, предназначенные для оплаты проезда в Павлодаре 09.12.2022 1151
- Работники тепловодоснабжения Жезказгана вышли на забастовку 09.12.2022 787
- На 3,8 млн тенге обманул лжемебельщик жителей Мангистау 09.12.2022 451
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 762
- Более 1700 пожаров произошло на автотранспорте в Казахстане 09.12.2022 517
- Регулирование розничных цен на сжиженный газ продлят на полгода в Казахстане 09.12.2022 405
- Год после митинга: алматинский предприниматель рассказал о возрождении бизнеса, сожжённого демонстрантами 09.12.2022 688
- Мужчина получил 1,5 года ограничения свободы за контрабанду ювелирных изделий 09.12.2022 453
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 14596
- Парень выпал с 25-го этажа в Астане 09.12.2022 3301
- В Госкорпорации ответили на информацию о задержании сотрудников спеццона Астаны 09.12.2022 600
- Автомобиль Lexus RX врезался в полицейскую машину в Мангистау 09.12.2022 597
- Кражу зерна на 1,6 млн тенге раскрыли в СКО 09.12.2022 685
- За инсценировку пыток карагандинские заключённые получили дополнительные сроки 09.12.2022 505
- Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Бишкек 09.12.2022 825
- Угрозу схода лавин объявили в Восточном Казахстане 09.12.2022 494
- В Air Astana ответили на слухи об инвестиционной деятельности компании 09.12.2022 676
- С какими жалобами казахстанцы чаще всего обращаются к Уполномоченному по правам человека 09.12.2022 693
- До миллиона тенге зарабатывают студенты Павлодарского колледжа 09.12.2022 530
- Четыре товарные биржи оштрафовали в Казахстане 09.12.2022 496
- На компенсацию по депозитам подали заявления 2 миллиона вкладчиков 09.12.2022 571
- Алтай Кульгинов назначен заместителем премьер-министра 09.12.2022 659
- Продовольствие в Казахстане подорожало на 24% за год, в цене вырос даже лук 09.12.2022 477
- Казахстанский боец впервые в истории появился в игре UFC 4 09.12.2022 737
- 165 жителей бельгийской деревни выиграли джекпот лотереи. Каждый получит около 868 тысяч евро 09.12.2022 620
- ОПГ в "Правительстве для граждан": ущерб в миллиард выявили в спеццоне Астаны 09.12.2022 841
- Глава государства произвёл ряд назначений в Администрации Президента 09.12.2022 1148
- Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя Администрации Президента 09.12.2022 995
- Более 200 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 09.12.2022 714
- Токаев сменил послов в нескольких странах 09.12.2022 670
В Казахстане перенесли запуск новой ипотечной программы
Новую ипотечную программу, по которой государство планирует платить за заёмщиков часть процентной ставки БВУ, перенесли на второй квартал 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz.
Бюджетную заявку, которую подали при формировании республиканского бюджета, Минфин отклонил, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
При формировании республиканского бюджета на 2023–2025 годы направлена бюджетная заявка в министерство финансов на сумму 24,5 миллиарда тенге для предоставления субсидий на погашение части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам. Однако ведомство не поддержало заявку. Она будет подана повторно в 2023 году во время уточнения республиканского бюджета. Если заявку поддержат, запуск механизма по субсидированию планируется во втором квартале 2023 года, отметили в МИИР.
-
Trend news
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 14541
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 735
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 1435
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 7460
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 66816
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 10918
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 3952
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 13334
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 17540
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 3499
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 1205
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 33921
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 1614
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 2425
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 45848
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 6666
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 11063
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 2923
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 53714
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 2144
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 20378
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 8998
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 3259
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 2157
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 4696
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 3661
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2574
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2439
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 5273
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 2903
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 36601
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 20903
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 9233
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 6257
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 3398
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 29015
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 44615
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 3399
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 18609
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 6104
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 10854
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 5380
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4472
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 4396
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 11376
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 43862
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 4347
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 3850
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 13631
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 4694
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 21237
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 6209
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 5297
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6447
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 10645
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 8851
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 4767
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12483
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 4317
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 4393
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 5291
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 37045
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 5181
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6526
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 5008
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 6138
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 6261
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 47404
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 4681
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 61293
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 17001
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 20757
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 5759
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 5681
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 6691
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 6918
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 8237
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 16119
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 9586
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 92206
-
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 759
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 619
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 568
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 1461
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1485
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 1843
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 2303
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 2319
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2496
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 2365
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2544
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 3168
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 3283
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3444
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3551
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 3265
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 3654
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 3390
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3555
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3540
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 3675
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 3896
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 3676
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 3894
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 4057
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 4045
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 4268
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 4761
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 5076
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 4765
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 5053
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 4885
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 4964
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 4968
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 4810
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 5238
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5500
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 5185
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23485
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5557
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 5371
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 5354
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10487
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 6148
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15723
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13846
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13881
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14555
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13368
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17785
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14532
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15995
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16952
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16596
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 14122
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14601
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 32979
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15650
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18469
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14676
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15896
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16485
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17894
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15933
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17954
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17488
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18688
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18518
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 35206
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 19038
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 20019
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19621
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20466
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20508
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 30182
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19925
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27289
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 38090
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21681
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 29631