В Казахстане перенесли запуск новой ипотечной программы

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Новую ипотечную программу, по которой государство планирует платить за заёмщиков часть процентной ставки БВУ, перенесли на второй квартал 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Бюджетную заявку, которую подали при формировании республиканского бюджета, Минфин отклонил, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

При формировании республиканского бюджета на 2023–2025 годы направлена бюджетная заявка в министерство финансов на сумму 24,5 миллиарда тенге для предоставления субсидий на погашение части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам. Однако ведомство не поддержало заявку. Она будет подана повторно в 2023 году во время уточнения республиканского бюджета. Если заявку поддержат, запуск механизма по субсидированию планируется во втором квартале 2023 года, отметили в МИИР.