Министерство промышленности и строительства усилило борьбу с незаконной добычей твёрдых полезных ископаемых, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках исполнения поручения по усилению контроля за недропользованием ведомство проводит совместные рейдовые проверки с другими государственными органами.

Недавние мероприятия охватили Туркестанскую, Жетысускую, Восточно-Казахстанскую и Абайскую области, где были зафиксированы факты незаконной разработки месторождений. Все собранные материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства и принятия мер в рамках действующего законодательства.

Как подчеркивают в министерстве, контроль за рациональным и законным использованием природных ресурсов находится на личном контроле министра.

Работа по выявлению и пресечению незаконной добычи будет продолжена в усиленном режиме.

"Ответственное недропользование — это основа устойчивого развития отрасли и защита национальных интересов", — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, в стране пресечена масштабная схема незаконной добычи золота.