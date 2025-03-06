В Казахстане перекрыли трассы в двух областях почти на сутки
Из-за непогоды.
Сегодня, 16:50
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Сегодня, 16:50Сегодня, 16:50
224Фото: baigenews.kz
6 марта с 17:00 в связи с ухудшением погодных условий введены ограничения на движение всех видов автотранспорта на двух республиканских трассах Казахстана, передает BaigeNews.kz.
Карагандинская область:
- автодорога Астана - Караганда - Алматы, км 1353-1426 (граница Акмолинской области – ПВП Темиртау).
Акмолинская область:
- автодорога Астана - Караганда - Алматы, км 1291-1353 (ПВП Жибек Жолы – граница Карагандинской области).
Как сообщает КазАвтоЖол, движение ограничено для всех видов автотранспорта на этих участках. Ожидается, что трассы откроются 7 марта в 07:00.
По информации, предоставленной службой, данное ограничение введено из-за плохих погодных условий, включая снегопады и сильные ветры, что создает опасность для движения транспорта. Водителей просят воздержаться от поездок на указанных участках дорог до улучшения ситуации.
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