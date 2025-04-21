В Казахстане ожидаются дожди, снег и пыльные бури
По республике ожидается усиление ветра.
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Казахстанцев в ближайшие три дня ждёт настоящее испытание стихией: на большей части страны ожидаются дожди, а в ночные часы в северных, восточных и горных районах юго-востока возможны переходы осадков в снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Несмотря на календарную весну, погода в стране будет по-настоящему капризной. Исключением станут лишь Актюбинская и Кызылординская области, где благодаря отрогу антициклона сохранится сухая погода.
Метеорологи также предупреждают об усилении ветра по республике, а на юге и юго-западе - даже о пыльных бурях. Утренние туманы станут ещё одним фактором, усложняющим передвижение и в городе, и на трассах.
Температура в ночное время суток тоже будет не радовать: в ряде северных и центральных областей ожидается от +1 до +3°C, а в Восточно-Казахстанской и Абайской - похолодает до -8°C. В отдельных районах возможны заморозки.
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