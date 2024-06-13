В Казахстане отсутствуют условия для ведения бизнеса в сфере туризма - президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию туризма обозначил несколько приоритетных направлений, требующих особого внимания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По его мнению, прежде всего необходимо повысить инвестиционную привлекательность сферы туризма.

“По оценкам Всемирного экономического форума, по уровню развития деловой среды в сфере туризма наша страна занимает 70 место из 119 стран. Этот показатель не вызывает восхищения и не впечатляет. По сути, у нас отсутствуют условия для ведения бизнеса в данной отрасли. Как следствие, несмотря на рост туристического потока, количество мест размещения в курортных зонах не только не увеличивается, но даже снижается. Антилидеры – курортная зона Алаколя со стороны области Жетысу и Алматинский горный кластер. Количество гостиниц, отелей и турбаз там сократилось на 24 и 16 единиц соответственно. В результате бюджет теряет стабильные налоговые поступления, а регионы – рабочие места”, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что со стороны бизнеса имеются жалобы на сложности с выделением земельных участков в национальных парках и землях лесного фонда. По его мнению, это ограничивает возможности для долгосрочных инвестиций, привлечения заемных средств и развития туристической инфраструктуры.

“К примеру, в числе 17 прорывных инвестиционных проектов оказалось только два крупных проекта в сфере туризма, которые при этом требуют значительных бюджетных вливаний. По всей видимости, Правительство недостаточно эффективно работает с инвесторами, готовыми реализовывать проекты за счет собственных средств. А им нужна только инфраструктурная поддержка. Необходимо создавать прозрачные и стабильные условия для привлечения инвесторов в туристическую отрасль. Правительству совместно с акимами регионов следует начать с оцифровки Генеральных планов застройки курортных зон и обеспечения к ним открытого доступа. У потенциальных инвесторов должна быть возможность получать актуальную информацию о свободных земельных участках”, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев считает необходимым уделить особое внимание привлечению в Казахстан ведущих иностранных IT-специалистов – "цифровых кочевников" со всего мира. Правительству поручено запустить в октябре текущего года специальные программы Digital Nomad Visa и Digital Nomad Residency.

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по развитию туризма.