В Казахстане наблюдается проблема нехватки и оценки качественного состава педагогов. Кроме того, отсутствует контроль за системой повышения квалификации педагогов. Эти проблемы в своем депутатском запросе озвучила сенатор Нурия Ниязова, передает BaigeNews.kz.

По информации сенатора в Казахстане действует более 100 организаций, занимающихся переподготовкой учителей, однако механизмы лицензирования, мониторинга качества и посткурсового сопровождения практически отсутствуют.

"По данным Министерства просвещения РК, сегодня более 100 организаций, преимущественно частных, входят в Государственный реестр по проведению курсов для педагогов. В то же время многие структуры ведут свою деятельность, в том числе через платформы в Интернете, без какой-либо ответственности и отчётности перед профильными организациями – это ведет к росту бесконтрольности процесса повышения квалификации учителей. Известны многочисленные случаи передачи образовательных услуг в конкурентную среду – что привело к серьезным социальным последствиям и точно не способствовало повышению качества образования. Более того, в таких условиях самый главный вопрос - каковы механизмы ответственности", - отметила Нурия Ниязова.

В качестве решения проблемы депутат предложила усилить контроль государства за процессом повышения квалификации педагогов. В частности, закрепить за Национальным центром "Орлеу" функции координации системы, ввести обязательное лицензирование организаций, предоставляющих образовательные услуги, а также внедрить жесткие стандарты качества подготовки.

"Необходимо начать с мер, направленных на повышение качества подготовки педагогических кадров. По данным тестов "Оценка знаний педагогов" выпускников вузов, уровень их подготовки значительно дифференцируется в региональном и внутрирегиональном разрезе. В 2024 году только 3 490 выпускников, или 45,6 процента из 7 653, преодолели порог в 50 процентов. Налаживание эффективной системы "доучивания" могло бы способствовать исправлению ситуации с недополученным в вузе качеством образования. При этом важно в срочном порядке повысить стандарты и ответственность ВУЗов за качество подготовки выпускников по педагогическим специальностям", – добавила Нурия Ниязова.

По ее словам, усиление государственного контроля поможет не только повысить качество подготовки учителей, но и исключить случаи недобросовестного подхода к образовательным программам. Внедрение новых механизмов мониторинга и регулирования обеспечит стабильное развитие системы образования и укрепит профессиональный статус педагогов.