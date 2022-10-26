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В Казахстане оцифруют услуги в сфере земельных отношений
Поправки по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости одобрили в первом чтении в Мажилисе, передаёт BaigeNews.kz.
Сейчас уже задействованы информационные системы акиматов, Земельного, Правового, Градостроительного кадастров и Адресного регистра, однако пока все они разрознены.
"Отсутствие информации по свободным земельным участкам даёт возможность местным исполнительным органам формально отказывать гражданам в предоставлении прав на земельный участок ссылаясь на различные причины. В целях обеспечения равного и полного доступа всем слоям населения информации о занятых или свободных земельных участках, оформленных объектах недвижимости, инфраструктурах разработана информационная система Единого государственного кадастра недвижимости. Вновь созданная информационная система консолидирует информацию земельного и правового кадастров, доступ к которым обеспечивается посредством публичной кадастровой карты", - сказал вице-министр цифровой и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.
Публичная кадастровая карта является открытым информационным ресурсом ЕГКН, содержащим информацию о земельных участках, генеральных планах, проектах детальной планировки населённых пунктов, инженерных коммуникациях, объектах недвижимости и иных сведений государственных органов и организаций.
По словам депутата Ерлана Барлыбаева, предполагалось, что порядок предоставления земельных участков будет регламентирован путём прямого предоставления в электронном формате и проведением торгов.
"Однако, ввиду отсутствия технических возможностей, связанных с неполным охватом территории страны интернетом, рабочей группой принято решение, что электронный формат предоставления прав на земельные участки будет внедряться только в пределах земель городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения. При этом предоставление соответствующих прав на землю будет осуществляться посредством веб-портала электронного правительства через публичную кадастровую карту, которая будет отображать цифровую информацию из земельного, правового, градостроительного кадастров Республики Казахстан и иных сведений государственных органов. По остальным категориям земель и для земель посёлков, сёл и сельских округов сохраняется действующий порядок предоставления, регламентированный земельным законодательством", - сказал депутат.
В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельный участок исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана на вышеуказанных территориях, что значительно сократит сроки рассмотрения соответствующих заявлений.
"Кроме того сокращается количество идентификационных документов на земельный участок (акт на землю) и на объект недвижимости (техпаспорт) в городских населённых пунктах путём их объединения в один документ в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости, форма которого будет утверждаться Министерством юстиции по согласованию с Министерством сельского хозяйства", - сказал Ерлан Барлыбаев.
Вице-министр цифровой и аэрокосмической промышленности Асет Турысов в кулуарах пленарного заседания пояснил эту поправку.
"Сегодня как: вы получаете госакт на землю, один у вас на недвижимость, один на здание. Теперь за счёт этой системы будет единый земельный кадастр и госакт будет один, и на землю, и на вид недвижимости вместе. На сегодняшний день это как развитие системы, развитие отрасли, потому что по международному опыту земля и недвижимость идут вместе. В большинстве стран, как Нидерландах или Южной Корее, кадастровый паспорт всегда один вместе с землей и недвижимостью. На сегодняшний день, я думаю, что объединение этих кадастров даст гораздо большую пользу по использованию, повысит эффективность, прозрачность и доступность для всех жителей, слоёв населения к информации о правовом и земельном кадастре, об объектах недвижимости на публичной кадастровой карте. Речь идёт об открытости. За счёт этого проекта можете зайти на публичную кадастровую карту, посмотреть план детальной планировки, какие участки свободны, какие заняты. На этой же карте можете вырезать или прирезать участок, который вам понравился, инициировать в соответствии с законодательством подачу заявления о том, чтобы этот участок вышел на аукцион", - сказал Асет Турысов.
В личном кабинете электронного правительства будут все уведомления, за счёт этого повысится прозрачность и доступность для получения тех или иных земельных участков.
"Вопрос стоит в национальных данных. В любом случае, на карте будет отображён участок с информацией о том, что он занят. Владелец участка – это уже персональные данные каждого гражданина. Поэтому они отображаться не будут", - сказал Асет Турысов.
Также в законопроект вносятся следующие изменения:
- исключаются нормы по размещению в публичной кадастровой карте информации о базовых ставках платы за землю и кадастровой стоимости земельного участка, поправочных коэффициентах ввиду регламентации данных вопросов; по введению региональной геоинформационной системы, поскольку соответствующая информация будет размещаться в информационной системе единого государственного кадастра недвижимости;
- вносится поправка, направленная на включение протокола по итогам торгов (аукционов) по продаже земельного участка или права аренды земельного участка в перечень правоустанавливающих документов на землю. Это послужит основанием для заключения соответствующих договоров по использованию земельных участков без принятия решения акиматом;
- предлагаются поправки, направленные на дальнейшее совершенствование порядка предоставления прав на земельный участок для целей строительства вне населенных пунктов. Так, в одну статью объединяются действующие нормы, регулирующие особенности предоставления земельных участков в зависимости от их запрашиваемого целевого назначения; исключается статья, регламентирующая порядок предоставления земельных участков, не связанных со строительством, как дублирующая нормы других статей Земельного кодекса;
- предусматривается отдельный порядок изменения целевого назначения земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов, в рамках которого исключается процедура рассмотрения данного вопроса на земельной комиссии и уполномоченным органом по земельным отношениям. Таким образом, решения по изменению целевого назначения земельных участков на территории населенного пункта будут приниматься структурным подразделением акиматов, осуществляющим функции в сфере архитектуры и градостроительства, на основании градостроительных документов;
- в реализацию внедрения электронного формата предоставления прав на землю уполномоченные органы наделяются полномочиями по утверждению порядка ведения публичной кадастровой карты, информационной системы единого государственного кадастра недвижимости и ее использования. Структурные подразделения акиматов, осуществляющие функции в сфере архитектуры и градостроительства, наделяются полномочиями по рассмотрению заявлений и принятию решений на предоставление земельных участков в городах республиканского значения, столице, городах областного и районного значения путем выдачи соответствующего заключения.
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