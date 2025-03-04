  • 4 Марта, 16:27
  • BAIGENEWS

В Казахстане оценят систему управления госфинансами

Оценка пройдет по методологии PEFA.

Сегодня, 14:50
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Высшая аудиторская палата Сегодня, 14:50
Сегодня, 14:50
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Фото: Высшая аудиторская палата

Представители Высшей аудиторской палаты приняли участие в стартовой встрече PEFA и ознакомительном техническом семинаре, который прошел в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

PEFA позволяет оценить прозрачность, эффективность и устойчивость бюджетного управления, выявить ключевые вызовы и наметить пути их решения.

В ходе презентации были представлены основные принципы методологии PEFA, примеры успешного внедрения в разных странах и возможности использования результатов оценки для повышения эффективности государственных расходов.

С приветственными словами выступили вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков, руководитель практики Всемирного банка по институтам по региону Европы и Центральной Азии Адриан Фоззард и директор управления государственного сектора Азиатского банка развития Чигдем Акин.

В ходе встречи была представлена методика проведения оценки PEFA, а также подробно обсужден 31 индикатор для оценки различных аспектов управления государственными финансами, который, в свою очередь, поделен на 7 категорий:

  • Прозрачность государственных финансов;
  • Надежность бюджетного планирования;
  • Эффективность управления доходами;
  • Контроль за исполнением бюджета;
  • Аудит и внешняя проверка;
  • Управление государственным долгом;
  • 7️⃣Прозрачность межбюджетных отношений.
Следует отметить, что активная фаза проведения оценки PEFA в Казахстане пройдет в период с 3 по 7 марта текущего года.

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