В Казахстане оценят систему управления госфинансами
Оценка пройдет по методологии PEFA.
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Представители Высшей аудиторской палаты приняли участие в стартовой встрече PEFA и ознакомительном техническом семинаре, который прошел в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
PEFA позволяет оценить прозрачность, эффективность и устойчивость бюджетного управления, выявить ключевые вызовы и наметить пути их решения.
В ходе презентации были представлены основные принципы методологии PEFA, примеры успешного внедрения в разных странах и возможности использования результатов оценки для повышения эффективности государственных расходов.
С приветственными словами выступили вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков, руководитель практики Всемирного банка по институтам по региону Европы и Центральной Азии Адриан Фоззард и директор управления государственного сектора Азиатского банка развития Чигдем Акин.
В ходе встречи была представлена методика проведения оценки PEFA, а также подробно обсужден 31 индикатор для оценки различных аспектов управления государственными финансами, который, в свою очередь, поделен на 7 категорий:
- Прозрачность государственных финансов;
- Надежность бюджетного планирования;
- Эффективность управления доходами;
- Контроль за исполнением бюджета;
- Аудит и внешняя проверка;
- Управление государственным долгом;
- Прозрачность межбюджетных отношений.
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