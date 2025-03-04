Представители Высшей аудиторской палаты приняли участие в стартовой встрече PEFA и ознакомительном техническом семинаре, который прошел в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

PEFA позволяет оценить прозрачность, эффективность и устойчивость бюджетного управления, выявить ключевые вызовы и наметить пути их решения.

В ходе презентации были представлены основные принципы методологии PEFA, примеры успешного внедрения в разных странах и возможности использования результатов оценки для повышения эффективности государственных расходов.

С приветственными словами выступили вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков, руководитель практики Всемирного банка по институтам по региону Европы и Центральной Азии Адриан Фоззард и директор управления государственного сектора Азиатского банка развития Чигдем Акин.

В ходе встречи была представлена методика проведения оценки PEFA, а также подробно обсужден 31 индикатор для оценки различных аспектов управления государственными финансами, который, в свою очередь, поделен на 7 категорий:

Прозрачность государственных финансов;

Надежность бюджетного планирования;

Эффективность управления доходами;

Контроль за исполнением бюджета;

Аудит и внешняя проверка;

Управление государственным долгом;

Прозрачность межбюджетных отношений.

Следует отметить, что активная фаза проведения оценки PEFA в Казахстане пройдет в период с 3 по 7 марта текущего года.