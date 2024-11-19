В Казахстане отремонтировали больше 540 километров теплосетей
Министерством энергетики скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию, увеличен предельный тариф на рынке электрической мощности.
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Свыше 540 километров теплосетей отремонтировали в Казахстане, передает BaigeNews.kz.
На заседании правительства вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал о работах, что провели на электрических станциях. Ремонт прошел на восьми энергоблоках, 51 котле и 38 турбинах. На заключительных стадиях ремонтные работы ведутся на двух энергоблоках, четырех котлах и семи турбинах. Отремонтировали в Казахстане и свыше 20,5 тысяч километров линий электропередачи, 384 подстанций, а также больше четырех тысяч распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.
"Для подготовки к отопительному периоду и повышения надежности энергоснабжения потребителей в предстоящий отопительный сезон министерством энергетики скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию, увеличен предельный тариф на рынке электрической мощности, а также увеличен годовой лимит возвратных инвестиций. Принятые меры в 2024 году позволили увеличить финансирование ремонтных работ на 44% по сравнению с уровнем прошлого года, до 327 миллиардов тенге", - рассказал Ерлан Аккенженов.
Напомним, ранее на заседании правительства Премьер-министр Казахстана поручил запустить выдачу займов аграриям с первого декабря для успешного проведения весенне-полевых и уборочных работ 2025 года.
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