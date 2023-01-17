В Казахстане отменяют "визаран" для иностранцев

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В Казахстане внесли изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов на территории страны, передает BaigeNews.kz. Согласно изменениям, разрешенный срок пребывания иностранцев в Республике Казахстан заканчивается:

- для иммигрантов, прибывших в РК в порядке, не требующем получения визы, – по истечении тридцати календарных дней со дня пересечения Государственной границы РК, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней, если иной порядок не установлен соглашением РК с соответствующей стороной или Правительством РК;

- для граждан государств-членов ЕАЭС – по истечении 90 календарных дней со дня пересечения Государственной границы РК, суммарно девяносто календарных дней в течение каждого периода в сто восемьдесят календарных дней.

В прошлой редакции правил отсутствовало ограничение на пребывание иммигрантов в стране в течение полугодового периода. Иностранцы могли выехать из Казахстана и на следующий день заехать обратно, тем самым обновив срок своего легального пребывания в стране. Это называется визаран (visa run). Теперь такой возможности у иммигрантов нет.

"Если при въезде установлено превышение иммигрантом разрешенного ему срока пребывания, принимается решение об отказе во въезде. Исчисление разрешенного срока пребывания осуществляется путем отчисления 180 календарных дней назад со дня контроля. Исчисление разрешенного им срока пребывания при выезде из Республики Казахстан, осуществляется путем отчисления со дня фактического выезда 180 календарных дней назад", - говорится в документе.

Новые ограничения не распространяются для иностранцев, прибывших в Казахстан по визе и для тех, кто оформил разрешение на временное проживание.