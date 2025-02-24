С марта текущего года Фонд перестанет публиковать значения предельных ставок и начнет публиковать сведения о рыночных ставках на депозитном рынке, передаёт BaigeNews.kz.

Одним из приоритетных направлений деятельности Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) в целях обеспечения стабильности финансового сектора является регулирование ставок вознаграждения по депозитам физических лиц.

"Изначально данная мера была внедрена для защиты населения от агрессивного привлечения депозитов банками за счет высоких ставок. Вместе с тем, по мере развития казахстанского банковского сектора, повышения стандартов ведения бизнеса и усиления регулирования банков, КФГД начал двигаться в сторону либерализации регулирования депозитного рынка", - говорится в сообщении КФГД.

Наиболее распространенным и простым инструментом, применяемым в международной практике, является прямое ограничение ставок через установление "потолка". Начиная с 2008 года КФГД устанавливал предельные ставки для всех банков, в случае превышения которых банки должны были уплачивать значительный повышенный взнос в резерв КФГД, предназначенный для выплаты гарантийного возмещения. "Потолок" ставок эффективно ограничивал агрессивную депозитную политику банков, но, тем не менее, являлся прямым вмешательством в функционирование рынка.

Следующим шагом в сторону либерализации является отмена предельных ставок по депозитам в тенге для менее чем хорошо капитализированных банков. С 1 марта 2025 года КФГД не будет устанавливать предельные ставки по депозитам в тенге, и менее чем хорошо капитализированные банки будут определять свою депозитную политику так же в рыночных условиях, как и остальные банки. Вместе с тем, если менее чем хорошо капитализированные банки значительно (более, чем рыночная ставка + спред) повышают ставки по своим депозитам, это накладывает на банковскую систему дополнительные риски. В связи с этим такие банки в дополнение к взносу за системный риск будут уплачивать также повышенный взнос, соразмерный степени превышения и объему привлечения.

Отмечаем, что в связи с реализуемой реформой регулирования ставок на депозитном рынке, с февраля 2025 года КФГД перестает публиковать информацию о предельных ставках по депозитам в тенге на сайте. Вместо этого, начиная с марта 2025 года КФГД начнет публиковать на своем официальном сайте сведения о рыночных ставках, сложившихся на розничном депозитном рынке. Предельные ставки по депозитам в иностранной валюте по-прежнему устанавливаются для всех банков.

"Мы ожидаем, что проведенная реформа даст больше свободы банкам при установлении ставок вознаграждения по своим депозитам. Ставки по тенговым депозитам будут определяться рыночными факторами, а главным ориентиром для банков при установлении ставок теперь будет являться рыночная ставка, которая определяется всеми участниками рынка. Это создаст условия для здоровой конкуренции среди банков и даст новый импульс для развития розничного депозитного рынка, особенно сегментов, где присутствует небольшое количество банков", – комментирует глава КФГД Адиль Утембаев.

Так, например, объемы привлечения срочных и сберегательных вкладов со сроками более 12 месяцев в настоящее время несущественные, но имеют потенциал к наращиванию. Несмотря на отмену "потолка" ставок по тенговым депозитам, наличие дополнительной гибкой платы в виде взноса за системный риск и повышенного взноса будет выступать балансирующим элементом и демотивировать банки чрезмерно завышать ставки по депозитам, что согласуется с задачей КФГД по содействию финансовой стабильности.