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В Казахстане отменят сопроводительные накладные на товары
Сопроводительную накладную на товары отменят внутри Казахстана. Соответствующий проект приказа министра финансов РК вышел на портале открытых НПА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".
Согласно документу СНТ будет выписываться только на отдельные виды товаров при экспорте/импорте в страны ЕАЭС с 10 февраля текущего года, а с 1 апреля на подакцизную продукцию (алкогольная продукция, нефтепродукты), товары, подлежащие прослеживаемости в рамках Соглашения о механизме прослеживаемости, и при экспорте, импорте в страны ЕАЭС. Во всех остальных случаях СНТ будет отменена.
Напомним, 30 декабря прошлого года между министерством финансов РК и Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" был заключён Меморандум о сотрудничестве по кардинальному пересмотру обязательств по оформлению сопроводительных накладных на товары. Таким образом, два ведомства намеревались пересмотреть обязательства по оформлению СНТ до 1 марта 2023, поставив во главу угла человекоцентричный подход к ведению бизнеса.
"Ранее мы обещали, что совместно с минфином кардинально пересмотрим обязательства по оформлению СНТ до 1 марта. Поэтому её отмена внутри Казахстана – большая победа для всех нас, а особенно для целой армии бухгалтеров и представителей малого и среднего бизнеса. Для них работа с СНТ и виртуальным складом в каждый отчетный период превращалась в муки. Наконец, они смогут спокойно работать и направить свои силы в другое русло", - рассказал председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Раимбек Баталов.
Пилот по оформлению сопроводительных накладных на товары был введен в 2020 году Комитетом государственных доходов. Он должен был позволить отслеживать оборот товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и снизить теневую экономику в стране. Однако итоги проекта показали, что процессы по функционированию СНТ не налажены, информационная система по ее оформлению работает нестабильно, имеются технические ошибки.
Таким образом, внедрение сопроводительных накладных на товары не обеспечивает эффективное взаимодействие между налогоплательщиками и налоговыми органами, усложняет фискальное администрирование, что ограничивает предпринимательскую деятельность и влечет необоснованные затраты бизнеса и государства.
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