В Казахстане отмечают День Абая

10 августа в Казахстане традиционно отмечают День Абая. Сегодня исполняется 179 лет со дня рождения легендарного казахского поэта, просветителя, философа и мыслителя Абая Кунанбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Великий Абай родился в 1845 году в Семипалатинской области в семье старейшины тобыктинского рода Кунанбая. Получил первоначальное домашнее образование у муллы, затем был направлен в медресе семипалатинского имама Ахмет-Ризы. Обучаясь в медресе, параллельно посещал русскую школу. Владел арабским, персидским и другими восточными языками. Читал в оригинале произведения классиков Востока — Навои, Фирдоуси, Низами, Саади, Джами, Хафиза, Сайхали.

Не закончив учебу в городе, по настоянию отца возвращается в аул, где начинает вникать в судебную службу и будущую административную деятельность главы рода. Постигает приемы ведения словесных состязаний, где оружием служило красноречие, остроумие и находчивость. Часто идет вразрез с интересами и стремлениями Кунанбая, вынося справедливые и беспристрастные решения.

Все остальные двадцать лет жизни прошли в содержательной творческой, поэтической деятельности. Труды Абая переведены на многие языки мира, среди которых русский, китайский, французский и другие. В память об Абае учреждена Государственая премия Казахстана в области литературы. В честь Абая названы города, административные центры, улицы, театры, библиотеки и другие объекты на территории республики. 150-летие Абая в 1995 году прошло под эгидой ЮНЕСКО.

Как сообщает официальный сайт акимата Астаны, в столице в честь дня рождения Абая Кунанбаева будут организованы научные конференции, воспитательные часы в школах, викторины и более 70 различных мероприятий, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Праздник, посвященный Дню Абая, начнется 10 августа в 9:00 с церемонии возложения цветов к памятнику Абая.

Также 10 августа в 11:00 на Аллее писателей (ул. Егемен Қазақстан, 9) состоится литературно-музыкальный вечер "Абай рұханияттың алтын қазығы".

10 августа в 11:00 в парке журналистов (ул. Кенесары) пройдет литературный вечер "Алдымда ақын Абай-Темирқазық!".

10 августа в 20:00 на берегу реки Есиль (Арбат) в целях популяризации песен Абая состоится "Домбра party". Также 10 августа на Арбате будут организованы викторины, посвященные жизни и творчеству Абая.

А 14 августа в Национальной академической библиотеке РК по итогам экспедиции "Ұлылар мекені..." планируется проведение научной конференции.