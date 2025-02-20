В Казахстане отловят редких рыб и тюленей ради науки
Власти намерены изъять исчезающие виды рыб и тюленей для изучения.
Сегодня, 10:42
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Сегодня, 10:42Сегодня, 10:42
46Фото: Unsplash
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан представило проект постановления правительства, согласно которому будет изъято ограниченное количество редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и водных животных, передаёт BaigeNews.kz.
Под изъятие попадут:
- Каспийский тюлень,
- Аральский шип,
- Аральский усач,
- Нельма,
- Каспийский лосось.
Как отмечают в министерстве, данные меры необходимы для научных исследований и программ по воспроизводству популяций.
"Изъятие будет осуществляться в строго ограниченных количествах и под контролем уполномоченного органа", – заявили в ведомстве.
Ожидается, что эти исследования помогут лучше изучить состояние популяций исчезающих видов и разработать меры по их сохранению и восстановлению.