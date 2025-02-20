  • 20 Февраля, 10:57
  • BAIGENEWS

В Казахстане отловят редких рыб и тюленей ради науки

Власти намерены изъять исчезающие виды рыб и тюленей для изучения.

Сегодня, 10:42
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 10:42
Сегодня, 10:42
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Фото: Unsplash

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан представило проект постановления правительства, согласно которому будет изъято ограниченное количество редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и водных животных, передаёт BaigeNews.kz.  

Под изъятие попадут:

  • Каспийский тюлень,
  • Аральский шип,
  • Аральский усач,
  • Нельма,
  • Каспийский лосось.

Как отмечают в министерстве, данные меры необходимы для научных исследований и программ по воспроизводству популяций.

"Изъятие будет осуществляться в строго ограниченных количествах и под контролем уполномоченного органа", – заявили в ведомстве.

Ожидается, что эти исследования помогут лучше изучить состояние популяций исчезающих видов и разработать меры по их сохранению и восстановлению.

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