Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан представило проект постановления правительства, согласно которому будет изъято ограниченное количество редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и водных животных, передаёт BaigeNews.kz.

Под изъятие попадут:

Каспийский тюлень,

Аральский шип,

Аральский усач,

Нельма,

Каспийский лосось.

Как отмечают в министерстве, данные меры необходимы для научных исследований и программ по воспроизводству популяций.

"Изъятие будет осуществляться в строго ограниченных количествах и под контролем уполномоченного органа", – заявили в ведомстве.

Ожидается, что эти исследования помогут лучше изучить состояние популяций исчезающих видов и разработать меры по их сохранению и восстановлению.