В Казахстане открыты все республиканские трассы
Сегодня, 11:46
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Сегодня, 11:46Сегодня, 11:46
82Фото: pixabay.com
В нацкомпании "КазАвтоЖол" сообщили, что на данный момент в стране открыты все основные автомобильные дороги, передаёт BaigeNews.kz.
"По состоянию на 11:40 12 ноября 2024 года на республиканских автодорогах ограничений движения нет", - говорится в обращении к водителям.
Сейчас на автодорогах задействованы 808 единиц техники и 2192 человек, добавили в "КазАвтоЖоле".
Ранее сообщалось, что в ВКО открыли для движения некоторые трассы. Между тем синоптики предупреждали о наступлении сильных холодов.
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