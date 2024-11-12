  • 12 Ноября, 12:07
  • BAIGENEWS

В Казахстане открыты все республиканские трассы

Сегодня, 11:46
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:46
Сегодня, 11:46
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Фото: pixabay.com

В нацкомпании "КазАвтоЖол" сообщили, что на данный момент в стране открыты все основные автомобильные дороги, передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 11:40 12 ноября 2024 года на республиканских автодорогах ограничений движения нет", - говорится в обращении к водителям.

Сейчас на автодорогах задействованы 808 единиц техники и 2192 человек, добавили в "КазАвтоЖоле".

Ранее сообщалось, что в ВКО открыли для движения некоторые трассы. Между тем синоптики предупреждали о наступлении сильных холодов.

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