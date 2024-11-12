В Казахстане открыты все республиканские трассы

В нацкомпании "КазАвтоЖол" сообщили, что на данный момент в стране открыты все основные автомобильные дороги, передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 11:40 12 ноября 2024 года на республиканских автодорогах ограничений движения нет", - говорится в обращении к водителям.

Сейчас на автодорогах задействованы 808 единиц техники и 2192 человек, добавили в "КазАвтоЖоле".

Ранее сообщалось, что в ВКО открыли для движения некоторые трассы. Между тем синоптики предупреждали о наступлении сильных холодов.