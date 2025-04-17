Впервые в истории Казахстана в Центре перинатологии и детской кардиохирургии открылся индивидуальный банк грудного молока — уникальный проект, призванный спасти жизни самых уязвимых пациентов: недоношенных новорожденных и малышей с критическими состояниями, передаёт BaigeNews.kz.

Инициатива реализована Министерством здравоохранения РК при поддержке благотворительного фонда AYALA и приурочена к Всемирному Дню здоровья под девизом: "Здоровое начало жизни — залог благополучного будущего".

Что такое банк грудного молока и зачем он нужен?

Индивидуальный банк грудного молока — это не просто хранилище. Это — критически важный ресурс для новорожденных, которые не могут получать питание от собственной матери, будь то из-за сложных родов, состояния в реанимации или других медицинских причин.

Теперь мамы, даже находясь вдали от ребенка, могут сцеживать молоко в стерильных условиях, передавать его в банк, где оно будет храниться охлажденным или замороженным до момента кормления. Это позволяет не только обеспечить младенца необходимым питанием, но и поддержать лактацию, снизить уровень стресса у женщины и сохранить связь между мамой и малышом.

Как всё устроено?

Процесс строго контролируется:

сцеживание происходит под наблюдением медсестры;

используется маркировка с указанием ФИО, даты и времени;

соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы;

хранение молока происходит при температуре от +4°C до –20°C, в зависимости от сроков.

Молоко может быть использовано как в "сыром" виде, так и после охлаждения или заморозки — в зависимости от потребностей конкретного ребенка.

Перспектива на будущее

Министерство здравоохранения уже рассматривает возможность открытия аналогичных банков грудного молока в каждом перинатальном центре 3-го уровня по всей стране, где появляются на свет недоношенные и маловесные дети.

Грудное молоко признано Всемирной организацией здравоохранения как лучшее питание для младенцев, обеспечивая не только рост, но и формирование иммунитета, защиту от инфекций и крепкое здоровье в будущем.

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