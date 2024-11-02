В Казахстане откроют современные центры по лечению рака

В Казахстане будут открыты современные медицинские центры по лечению пациентов с онкологическими заболеваниями, передаёт BaigeNews.kz.

Для реализации данного проекта Минздрав Казахстана подписал соглашение с турецкой компанией Orhun Medical.

"Открытие оснащённых центров даст возможность больным с онкологией получать высокоэффективную диагностику и безопасное лечение на уровне мировых стандартов внутри страны, не выезжая за рубеж. Правильное и своевременное лечение рака с помощью новейших технологий позволит улучшить выявляемость болезни, увеличить долю пациентов с пятилетним порогом выживаемости, поднять качество жизни онкобольных", – отметила в ходе подписания министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

В рамках соглашения предусмотрено строительство здания и оснащение специальным оборудованием – циклотронным комплексом для производства радиофармпрепаратов, требуемых для ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ в Алматы.

Новые центры позитрон-эмиссионной томографии, совмещённой с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), будут созданы в городах Актау, Актобе, Караганда, Кызылорда и Усть-Каменогорск.

Для внедрения прогрессивных комплексных методов диагностики и терапии злокачественных образований в Алматы планируется открытие Центра тераностики, где будут применяться радиоизотопные препараты в сочетании с однофотон-эмиссионной томографией и компьютерной томографией.

Исследование ПЭТ/КТ позволяет выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, которые сложно выявить с помощью КТ, МРТ и УЗИ, определить степень сложности заболевания, его распространённость в организме и назначить правильное лечение.

Ежегодно в стране более 35 тысяч человек заболевают раком, умирают более 14 тысяч человек, на учёте состоят свыше 200 тысяч казахстанцев. Смертность от онкологии в РК является одной из лидирующих и занимает третье место.