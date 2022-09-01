В Казахстане откажутся от назначения председателей судов — Токаев

Глава государства на совместном заседании палат парламента заявил о необходимости реформирования судебной системы, сообщает BaigeNews.kz .

Президент обратил внимание на коррумпированность судейского корпуса и объявил о необходимости срочного обновления состава судей. Поручено также уравнять их статус.

"Судьи должны быть квалифицированными, объективными и свободными от коррупции. Считаю необходимым уравнять статус всех судей. Они не должны зависеть от своих вышестоящих коллег. Рекомендую внедрить процедуру, при которой судьи сами будут выбирать кандидатов на должность председателя суда и председателя судебной коллеги. Необходимо внедрить новый метод избрания судей Верховного суда путём выборов. Кандидатуры будут выдвигаться президентом в сенат на альтернативной основе. В эту сферу следует привлечь сильных юристов", — заявил Касым-Жомарт Токаев.