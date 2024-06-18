В Казахстане отказались от введения самостоятельного кода +9

В Казахстане решили остаться на прежнем телефонном коде +7. Решение объяснил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передаёт BaigeNews.kz.

"Данный вопрос (введение самостоятельного кода +9 – прим.ред.) прорабатывался и операторами связи и большие консультации проводились, анализировались финансово-технические вопросы. В итоге было принято решение с операторами связи, что лучше придерживаться именно +7. Что касается санкций, я рисков в этом плане не вижу", - заявил Жаслан Мадиев.

Он же прокомментировал пресс-релиз ведомства о том, что смена кода может привести "к негативному опыту".