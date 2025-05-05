В Казахстане продолжается рост страхового рынка — по итогам 2024 года активы отрасли выросли на 25%, страховые премии увеличились на 51%, а выплаты составили 334 млрд тенге. Однако при этом уровень страхования от катастрофических рисков остаётся крайне низким — всего 3,2% населения застраховано от стихийных бедствий. Об этом сообщили эксперты на пресс-конференции СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

Внедряется добровольная система защиты от катастроф

На фоне землетрясений и паводков, от которых в прошлом году пострадали 224 населённых пункта, в агентстве разрабатывается система симулирования добровольного страхования на случай катастрофических событий.

"Международный опыт показывает, что эффективные системы катастрофического страхования всегда являются многоуровневыми и включают в себя выплаты из нескольких источников. Поэтому мы также рассматриваем различные варианты государственно-частногопартнерства, включая затраты бюджета, страхование и привлечение внешнего финансирования", — пояснила заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева.

По её словам, принимаемые меры обеспечат гражданам социальную защищенность и будут способствовать развитию страховой культуры.

"Эти предложения предполагают возможность приобретения в рамках добровольного страхования страховки фактически на любую сумму", — подчеркнула Хаджиева.

Рынок демонстрирует устойчивый рост

По словам специалиста, в 2024 году активы страховых организаций достигли 3,2 трлн тенге, а за последние пять лет этот показатель вырос в 2,5 раза. Объём страховых премий составил 1 507 млрд тенге, страховые выплаты — 334 млрд тенге. За пятилетний период премии увеличились втрое, выплаты — в 2,3 раза.

Наиболее активно казахстанцы оформляют полисы имущественного страхования, аннуитетного страхования, КАСКО, а также предпенсионного страхования в рамках ОСНС для работников вредных производств.

По словам Хаджиевой, с момента запуска программы почти 12 тысяч человек воспользовались возможностью раннего выхода на пенсию. Выплаты от страховых компаний составили 4,5 млрд тенге.

Страхование образования и цифровизация

Стоит отметить, что с 2024 года действует добровольная накопительная система "Келешек", предусматривающая стартовый капитал от государства в размере 60 МРП (120 МРП — для детей-сирот) в рамках Государственной образовательной накопительной системы. По словам спикера, договоры для детей-сирот заключаются их опекунами в установленном порядке.

Сегодня страховыми компаниями заключено более 4,7 тыс. договоров на сумму 1 млрд тенге, тогда как с 2013 года банки заключили 89 тыс. договоров на 30 млрд тенге.

Цифровые решения и новые гарантии

В 2024 году автоматизированы выплаты по всем обязательным видам страхования. Благодаря системе "Европротокол" оформлять мелкие ДТП и получать выплаты теперь можно без участия полиции и суда. По данным агентства, выплачено 2,8 млрд тенге по 15,2 тыс. случаев, срок выплат сократился до 15 дней.

Также подготовлены законодательные изменения, ограничивающие комиссию страховых агентов до 10% при страховании по банковским займам. Планируется введение стандартных условий по ипотечному страхованию и расширение гарантий Фонда гарантирования страховых выплат на все виды накопительного страхования жизни.