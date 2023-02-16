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В Казахстане от крупного туроператора пострадали десятки агентств
Уже как два года десятки турагенств в Казахстане не могут призвать к ответу туроператора, который не выполнил свои обязательства перед партнерами и туристами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
По предварительным данным, сумма ущерба только на сегодняшний день составила почти 100 миллионов тенге.
Несколько лет туроператор работал без нареканий. В августе 2021 года директор ТОО "Protour" Бахтиер Исхаков после того, как взял деньги примерно за 1000 турпутёвок, внезапно сообщил, что все они аннулированы из-за форс-мажорных обстоятельств.
"Он начал объяснять, не переживайте, говорит. Я вам деньги верну до конца года. Либо отправляйте сами, либо попросите туристов по новой оплатить", - сказала директор турагентства Светлана Никонова.
Некоторым турфирмам пришлось за свой счёт отправлять на отдых туристов, чтобы сохранить свою репутацию. В полицию Астаны заявления на Protour официально написали только трое пострадавших директоров турагентств. Однако в управлении полиции Есильского района дело прекратили, якобы нет состава преступления.
"Как он объяснял, у него образовалась задолженность, которая началась с периода карантина. И те средства, которые поступали потом, их просто удерживали. Они покрывали предыдущие его убытки", - сказал следователь СО УП района "Есиль" Астаны Кайдар Кибасов.
Владельцы пострадавших турагентств намерены обратиться в прокуратуру. Часть турфирм продолжает в гражданском порядке судиться с недобросовестным туроператором. Некоторые в суде выиграли дело. Однако провинившемуся директору ТОО "Protour" оказалось нечем платить истцам. У ответчика нет никакого имущества.
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