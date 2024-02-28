В Казахстане опровергли слухи о биолабораториях Пентагона в стране

Информация о биолабораториях Пентагона в Казахстане – это "утка", заявила генеральный директор Национального научного центра особо опасных инфекций имени Айкимбаева Зауреш Жумадилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

"В Казахстане нет никаких американских биолабораторий. Все наши лаборатории казахстанские. Они достаточно открытые, их можно посетить. Другой вопрос, что необходимо пройти определенные процедуры аккредитации через уполномоченный орган по обеспечению биобезопасности РК – это Минздрав Казахстана, который контролирует всю сеть таких лабораторий в стране. Мы не можем допустить, чтобы иностранные граждане свободно ходили по нашим научно-исследовательским объектам. В нашем институте, как и в других лабораториях, работают только казахстанские специалисты. Мы об этом не один раз говорили, но эти вопросы поднимаются вновь и вновь. Я думаю, что это связано с тем, что некоторые блогеры хотят хайпануть, запуская такие информационные "утки", - сказала Жумадилова в ходе дискуссии "Перспективы сотрудничества стран Центральной Азии в обеспечении биологической безопасности и контроле эпидемиологической ситуации", прошедшей в Бишкеке.

Организатором дискуссии выступил Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" в партнёрстве с советом по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере Жогорку Кенеша Кыргызстана.

Эксперт по международным отношениям Байкадам Курамаев отметил позицию властей Казахстана, которые подчёркивают, что вся деятельность казахстанских лабораторий носит исключительно мирный характер.

"Ситуация с пандемией показала, что для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности странам ЦА необходимо иметь технические возможности для выявления особо опасных инфекций, включая новые экзотические и взращенные вирусы. Риски, как и в 2020 году быстрого распространения на трансграничном уровне опасных инфекций сохраняются, учитывая, что между странами региона сотни тысяч граждан в ежедневном режиме совершают взаимные поездки", - отметил Курамаев.

Он добавил, что для Кыргызстана, где идёт работа над принятием законопроекта по биобезопасности, важен опыт и сотрудничество с Казахстаном.

"Многие изученные инфекции не дают о себе забыть, вместе с ними появляются новые патогены. И практически все они могут иметь большой пандемический потенциал. И мы должны быть к этому готовы", - сказал заместитель директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций минздрава Кыргызстана Нурболот Усенбаев.

Представитель Казахстана Зауреш Жумадилова отметила, что человечество постоянно борется с различными биологическими угрозами, многие вирусы давно известны и хорошо изучены, но появляются и новые.

"Сохраняется риск для населения. Мы готовы активно сотрудничать со странами ЦА в плане предотвращения биологических угроз", - сказала эксперт.

Она подчеркнула, что в Казахстане имеются необходимые регламенты и механизмы реагирования, как на случай возникновения аварий в лабораториях, так и для внештатных ситуаций при ЧС, например, землетрясения или наводнения с потенциалом разрушения биологического объекта.

"У нас есть оценка рисков и возможные пути выхода из таких опасных ситуаций с учётом аспектов трансграничности. Важно отметить, что все патогены в нашей стране занесены в список товаров двойного назначения, соответственно их любое перемещение должно лицензироваться со стороны госорганов. То есть для получения лицензии заявляется назначение использования того или иного биологического материала, и в случае нарушения условий лицензии предусматриваются санкции вплоть до уголовного преследования", - пояснила Жумадилова.

Отвечая на вопрос о строительстве биолаборатории уровня BSL4 в посёлке Гвардейском Жамбылской области, она не подтвердила начало строительства, но пояснила, что в Казахстане в связи с пандемией коронавируса встал вопрос о необходимости развивать сеть лабораторий, которые могли бы проводить исследования патогенов I группы – вирусов.

"Это вопрос стратегического плана, касающийся биобезопасности страны. Это перспективное направление, но в Казахстане оно пока не осуществляется. Это достаточно дорого", - отметила спикер.

Строительство любой лаборатории, подчеркнула она, осуществляется по предварительному проекту, который предусматривает меры по обеспечению безопасности.

"Поэтому если Казахстан когда-нибудь будет строить лабораторию такого уровня, то, скорее всего, она будет строиться даже не по национальным, а по международным стандартам, так как там будут проводиться более высокого порядка, соответственно, и уровень риска будет выше. Например, сейсмоустойчивость Центральной референс лаборатории третьего уровня безопасности в Алматы рассчитана на 9 баллов, то есть, в случае самого мощного землетрясения ЦРЛ выстоит. Поэтому, я думаю, что если будет строиться лаборатория BSL4, будут предусмотрены все меры предосторожности. Во многих странах есть лаборатории такого уровня, но я думаю, что они не представляют угрозы для соседних государств, потому что в этом случае они бы угрожали в первую очередь той стране, где они располагаются. Поэтому строительство любого опасного объекта любой страной осуществляется с учетом всех рисков для биобезопасности, то есть, все эти риски минимизируются еще в процессе разработки проекта", - рассказала спикер.

Кыргызский политолог Бакыт Бакетаев рассказал о том, что Казахстан выдвинул инициативу по созданию под эгидой ООН Международного агентства по контролю биологических исследований.