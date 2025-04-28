В Казахстане опровергли ложные слухи о передаче земель Китаю
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В соцсетях распространяется информация о том, что Казахстан планирует передать Китаю обширные земельные участки для ведения сельского хозяйства. По утверждению автора сообщения, переговоры по этому вопросу ведутся с 2009 года, а общая площадь земель достигла уже 1,7 млн га. Эти сведения не соответствуют действительности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на StopFake.kz.
Информацию прокомментировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.
"Сообщение о том, что Казахстан передает Китаю земли для сельхознужд, не соответствует действительности. Это фейк. Напоминаем пользователям соцсетей, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена ответственность. Доверяйте только официальным источникам", - говорится в официальном сообщении МИД РК.
В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Казахстана пояснили, что согласно статье 23 Земельного кодекса РК, за исключением земель, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и лесоразведения, иностранные граждане, лица без гражданства, а также иностранные (негосударственные) юридические лица могут владеть земельными участками на праве собственности.
"Это возможно в случаях, когда участки предоставлены под строительство производственных и непроизводственных объектов, включая жилые дома и их комплексы, а также участки, на которых расположены такие объекты, включая земли, предназначенные для их обслуживания. При этом земельные участки, расположенные в пограничной полосе Государственной границы Республики Казахстан, не предоставляются в частную собственность и во временное землепользование", - добавили в министерстве.
Ведомство уточняет, что, в соответствии со статьей 24 Земельного кодекса РК, иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, юридические лица Республики Казахстан с иностранным участием, международные организации, научные центры с международным участием, а также кандасы не могут обладать земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности или землепользования.
"В соответствии со статьей 171 Кодекса право временного землепользования на земельные участки сельскохозяйственного назначения, предоставленное до 1 июля 2016 года на условиях аренды иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам Республики Казахстан с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, а также кандасам, действует до окончания срока действия договора аренды и не подлежит продлению на новый срок или действует до наступления иных оснований для прекращения права временного землепользования, предусмотренных Кодексом", - сообщили в Минсельхозе РК.
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