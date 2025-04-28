В соцсетях распространяется информация о том, что Казахстан планирует передать Китаю обширные земельные участки для ведения сельского хозяйства. По утверждению автора сообщения, переговоры по этому вопросу ведутся с 2009 года, а общая площадь земель достигла уже 1,7 млн га. Эти сведения не соответствуют действительности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на StopFake.kz.

Информацию прокомментировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

"Сообщение о том, что Казахстан передает Китаю земли для сельхознужд, не соответствует действительности. Это фейк. Напоминаем пользователям соцсетей, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена ответственность. Доверяйте только официальным источникам", - говорится в официальном сообщении МИД РК.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Казахстана пояснили, что согласно статье 23 Земельного кодекса РК, за исключением земель, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и лесоразведения, иностранные граждане, лица без гражданства, а также иностранные (негосударственные) юридические лица могут владеть земельными участками на праве собственности.

"Это возможно в случаях, когда участки предоставлены под строительство производственных и непроизводственных объектов, включая жилые дома и их комплексы, а также участки, на которых расположены такие объекты, включая земли, предназначенные для их обслуживания. При этом земельные участки, расположенные в пограничной полосе Государственной границы Республики Казахстан, не предоставляются в частную собственность и во временное землепользование", - добавили в министерстве.

Ведомство уточняет, что, в соответствии со статьей 24 Земельного кодекса РК, иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, юридические лица Республики Казахстан с иностранным участием, международные организации, научные центры с международным участием, а также кандасы не могут обладать земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности или землепользования.