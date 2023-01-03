В Казахстане определили топ-25 востребованных профессий до 2030 года

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Центр развития трудовых ресурсов (ЦРТР) определил топ-25 групп занятий, которые будут наиболее востребованы в ближайшие годы в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Выборка произведена на основе среднесрочного прогноза потребности в кадрах на 2023-2030 годы

В числе самых нужных профессий – учителя средней школы, бухгалтеры, охранники, инкассаторы и родственные профессии, продавцы магазинов и их помощники.

"Если смотреть на более агрегированный показатель, то можно отметить, что самыми востребованными будут: специалисты-профессионалы в области образования – 12,5% от всей потребности, водители и операторы подвижного оборудования – 8,2%, специалисты-профессионалы в сфере бизнеса и администрирования – 6,8%, работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности, – 5,3%, уборщики и прислуга – 5,1%", – сообщил заместитель директора департамента прогнозирования ЦРТР Кайырбек Аяшев.

Наименьшая потребность ожидается в группах "Другие служащие в области администрирования", "Фермеры сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства, производящие продукцию для личного потребления", "Ремесленники, рабочие по точным (прецизионным) инструментам, полиграфии и картографии", "Сборщики и испытатели изделий" и "Охотники и рабочие по производству лесной и рыбной продукции". По прогнозу, спрос на всех вышеуказанных специалистов до 2030 года составит около 10,5 тысячи человек.