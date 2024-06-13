В Казахстане определили пороговые баллы ЕНТ для поступления в вуз на грант
Сегодня, 17:22
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Сегодня, 17:22Сегодня, 17:22
144Фото: baigenews.kz
Национальный центр тестирования разместил информацию о пороговых баллах вузов для участия в конкурсе грантов, передаёт BaigeNews.kz.
“Например, для поступления на грант по специальности "Подготовка учителей математики" в Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова необходимо набрать не менее 77 баллов, в ЕНУ имени Л.Н.Гумилева – не менее 110 баллов, в SDU University – не менее 120 баллов”, - говорится в сообщении.
С полным списком всех вузов можно ознакомиться здесь.
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