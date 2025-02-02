Названы пять лучших туристских сёл Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба Kazakh Tourism, пятёрка сёл определена по итогам национального конкурса "Үздік туристік ауыл - 2025". Проект направлен на развитие устойчивого туризма, выявление и продвижение сельских территорий с уникальными природными ландшафтами, культурой, традициями и ремеслами.

"Областные акиматы выдвигали на конкурс до трёх сел от региона. При отборе участников особое внимание уделялось природным и культурным ресурсам, сохранению традиционных видов деятельности в населённых пунктах, которые могут стать центром притяжения для путешественников, заинтересованных в новых маршрутах и аутентичном туризме", – сообщили в нацкомпании.

По итогам конкурса в пятёрку лучших туристских сёл Казахстана вошли:

- Лепсі (Алакольский район области Жетысу);

- Нағи Ілиясов (Сарыдарьинский район Кызылординской области);

- Хан Ордасы (Бокейординский район ЗКО);

- Поперечное (Риддерский район ВКО);

- Шабанбай би (Актогайский район Карагандинской области).

Победители национального этапа представят Казахстан на престижном международном конкурсе UN Tourism Best Tourism Village, который ежегодно проводится Всемирной туристской организацией ООН (UNWTO).

В 2023 году село Саты Алматинской области признано лучшей туристской деревней на международном уровне и удостоено престижной награды Best Tourism Villages by UNWTO.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что республика отстаёт в вопросе развития туризма. Он считает, что привлекательные туристические места есть в каждом регионе страны и для привлечения туристов следует создавать необходимую инфраструктуру.

Антикор заявил, что в ближайшее время займётся анализом госрасходов в сфере туризма.