В Казахстане одобрили законы об усилении защиты прав женщин и безопасности детей
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Под председательством Спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, в ходе которого депутаты одобрили закон об усилении защиты прав женщин и безопасности детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.
На заседании Палаты сенаторы рассмотрели в двух чтениях и одобрили Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" и сопутствующий ему Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
Главная задача этих Законов - совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактика и пресечение преступлений в отношении женщин и детей.
"Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет приоритетное внимание вопросам обеспечения защиты прав женщин и безопасности детей. В рамках поручений Главы государства были разработаны соответствующие Законы. В частности, вводятся дополнительные правовые механизмы для обеспечения законных интересов женщин и детей и укрепления института семьи в стране. Кроме того, усиливается ответственность за бытовое насилие", – отметил Спикер Сената, комментируя одобренные законы.
Кроме того, как отметил Маулен Ашимбаев, в рамках законов предусмотрены механизмы для поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Нормами законов определяются полномочия соответствующих уполномоченных органов, на законодательном уровне устанавливаются компетенции таких организаций, как центры поддержки семьи и контакт-центр "111".
"В соответствии с нормами законов устанавливается уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои. В свою очередь, суд сможет установить особые требования в отношении поведения лица, совершившего уголовное правонарушение. Кроме того, предусматривается административная ответственность за буллинг, кибербуллинг, принудительную высадку детей из общественного транспорта. Уверен, одобренные законы будут содействовать обеспечению конституционных прав и интересов женщин и детей", - резюмировал Спикер Сената.
Государственный советник РК Ерлан Карин отметил, что законопроект был разработан депутатами Мажилиса в сентябре 2023 года, сразу после послания главы государства, в котором он поручил усилить ответственность за семейно-бытовое насилие.
"Ключевыми законодательными новеллами являются криминализация бытового насилия, ужесточение наказания за все формы насилия в отношении детей и целый комплекс профилактических мер по борьбе с домашним насилием.
Отмечу, что защита фундаментальных прав женщин и детей является одним из приоритетов государственной политики и постоянно находится в центре внимания главы государства. На Третьем заседании Национального курултая семейно-бытовое насилие обозначено президентом как один из социальных пороков, с которыми необходимо вести непримиримую борьбу", - написал Карин в телеграм.
По информации Уполномоченного по правам ребёнка в Казахстане Динары Закиевой, данный законопроект предусматривает более 70 поправок.
"Каждую поправку можно назвать именем ребёнка и женщины, погибших в результате насилия. Работа над законопроектом объединила предложения и усилия НПО, общественников, представителей правозащитных организаций, государственных органов, Национальной комиссии, депутатов. В прошлом году погибло 69 женщин и 7 детей. 342 человека подвергается семейно-бытовому насилию каждый день.Данный закон направлен на формирование культуры недопустимости насилия", - отметила Закиева.
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