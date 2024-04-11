В Казахстане одобрили законы об усилении защиты прав женщин и безопасности детей

Под председательством Спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, в ходе которого депутаты одобрили закон об усилении защиты прав женщин и безопасности детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

На заседании Палаты сенаторы рассмотрели в двух чтениях и одобрили Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" и сопутствующий ему Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Главная задача этих Законов - совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактика и пресечение преступлений в отношении женщин и детей.

"Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет приоритетное внимание вопросам обеспечения защиты прав женщин и безопасности детей. В рамках поручений Главы государства были разработаны соответствующие Законы. В частности, вводятся дополнительные правовые механизмы для обеспечения законных интересов женщин и детей и укрепления института семьи в стране. Кроме того, усиливается ответственность за бытовое насилие", – отметил Спикер Сената, комментируя одобренные законы.

Кроме того, как отметил Маулен Ашимбаев, в рамках законов предусмотрены механизмы для поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Нормами законов определяются полномочия соответствующих уполномоченных органов, на законодательном уровне устанавливаются компетенции таких организаций, как центры поддержки семьи и контакт-центр "111".

"В соответствии с нормами законов устанавливается уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои. В свою очередь, суд сможет установить особые требования в отношении поведения лица, совершившего уголовное правонарушение. Кроме того, предусматривается административная ответственность за буллинг, кибербуллинг, принудительную высадку детей из общественного транспорта. Уверен, одобренные законы будут содействовать обеспечению конституционных прав и интересов женщин и детей", - резюмировал Спикер Сената.

Государственный советник РК Ерлан Карин отметил, что законопроект был разработан депутатами Мажилиса в сентябре 2023 года, сразу после послания главы государства, в котором он поручил усилить ответственность за семейно-бытовое насилие.

"Ключевыми законодательными новеллами являются криминализация бытового насилия, ужесточение наказания за все формы насилия в отношении детей и целый комплекс профилактических мер по борьбе с домашним насилием. Отмечу, что защита фундаментальных прав женщин и детей является одним из приоритетов государственной политики и постоянно находится в центре внимания главы государства. На Третьем заседании Национального курултая семейно-бытовое насилие обозначено президентом как один из социальных пороков, с которыми необходимо вести непримиримую борьбу", - написал Карин в телеграм.

По информации Уполномоченного по правам ребёнка в Казахстане Динары Закиевой, данный законопроект предусматривает более 70 поправок.