В Казахстане одобрен План законопроектной работы Правительства на 2025 год

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова одобрен План законопроектной работы Правительства на 2025 год. Предстоит разработать 6 законопроектов в новой редакции, а также внести поправки в 13 действующих НПА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства.

Премьер-министр отметил, что на реализацию поручений Главы государства направлены 12 из 19 законопроектов. Правительству и другим государственным органам предстоит подготовить внушительный пакет законодательных инициатив, направленных на устойчивое развитие экономики, улучшение системы здравоохранения, а также качества жизни граждан.

В рамках реализации Послания Главы государства проект Плана предусматривает разработку нового Закона "О банках и банковской деятельности", направленного на устойчивое развитие финансового рынка и стимулирование экономической активности бизнеса и граждан. Также особое внимание уделено совершенствованию выборного законодательства, государственной службы, обязательного медицинского страхования, развития здравоохранения, альтернативных источников энергии, рынка телекоммуникаций и центров обработки данных.

Предложенный проект Плана членами Правительства был одобрен. Премьер-министр поручил завершить внесение и обеспечить качественное сопровождение в Парламенте всех оставшихся законопроектов Плана т.г.