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  • В Казахстане объявлены конкурсы на соискание премий в области педагогики, тюркологии, гуманитарных и естественных наук
В Казахстане объявлены конкурсы на соискание премий в области педагогики, тюркологии, гуманитарных и естественных наук Сегодня, 20:18
143

В Казахстане объявлены конкурсы на соискание премий в области педагогики, тюркологии, гуманитарных и естественных наук

Комитет науки объявил конкурсы на соискание премий в области гуманитарных, естественных наук, педагогики и тюркологии, передаёт BaigeNews.kz.

"Учреждены шесть премий. Также будут выделены 75 научных стипендий, в том числе 50 – для талантливых молодых ученых до 35 лет", - сообщили в ведомстве.

Премии будут присуждены на конкурсной основе по следующим направлениям:

  • премия имени К. И. Сатпаева за лучшее научное исследование в области естественных наук;
  • премия имени Ч. Валиханова за лучшее научное исследование в области гуманитарных наук;
  • премия имени Ы. Алтынсарина за лучшее научное исследование и работу в области педагогики;
  • премия имени Кюль-тегина за выдающееся достижение в области тюркологии;
  • премия имени Д.А. Кунаева для молодых ученых за лучшую работу в области естественных наук;
  • премия имени М. Ауэзова для молодых ученых за лучшую работу в области гуманитарных наук.

Конкурсные заявки принимают до 7 октября по месту жительства в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

С требованиями к соискателям можно ознакомиться по ссылке.

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#наука #премия
Сегодня, 20:18
143
Журналист

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