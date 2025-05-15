В Казахстане обновят более 240 каналов и построят новые водохранилища
214 гидропроектов разрабатывает Минводхоз Казахстана.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство водных ресурсов и ирригации РК ведёт разработку 214 проектно-сметных документаций и технико-экономических обоснований по строительству и реконструкции гидротехнических объектов. Об этом сообщил вице-министр Ерболат Ибрайханов, передаёт BaigeNews.kz.
По информации ведомства, в числе этих проектов:
- 21 проект по строительству и реконструкции водохранилищ общим объемом 1,8 млрд кубометров воды;
- 180 проектов по реконструкции и автоматизации 243 каналов общей протяжённостью 4024 километра;
- 13 проектов охватывают другие типы гидротехнических сооружений.
"Все проекты направлены на эффективное использование водных ресурсов и включают элементы автоматизации. Их реализация позволит улучшить водоснабжение на 577 тысяч гектаров земель. Основную часть документов планируется завершить до конца текущего года", — сообщил Ерболат Ибрайханов.
Проекты охватывают ключевые аграрные регионы и направлены на модернизацию орошаемых систем, что особенно актуально на фоне глобального дефицита воды и изменения климата.
Самое читаемое
- Подростки сняли на видео юную казахстанку в бане и опозорили ее на все село
- Айдос Укибай опроверг информацию о смерти Сары Назарабаевой
- В Павлодаре школьниц оштрафовали за танцы у Вечного огня
- Премьер-министр потребовал сократить сроки реализации ключевых инвестпроектов
- Заблудившихся парня и девушку эвакуировали с гор Алматы