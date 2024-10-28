В Казахстане обновили список ресурсов, содержащих признаки интернет-казино

Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей при Министерстве туризма и спорта РК (далее – Комитет) обновил список Интернет-ресурсов, не имеющих лицензии на предмет занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса. В него вошли 1820 уникальных адресов, содержащих признаки интернет-казино, что запрещено пунктом 2 статьи 6 Закона РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Список состоит из интернет-ссылок с деятельностью интернет-казино и незаконной букмекерской деятельностью, выявленных Комитетом в ходе систематического сбора информации.

Кроме того, список пополняется с мессенджеров Telegram и WhatsApp, куда неравнодушные граждане оперативно отправляют ссылки на подозрительные сайты и страницы социальных сетей.

В список попали известные платформы, такие как Vavada, Sultan Games, Pin Up, Play Fortuna, Riobet, Casino-X и другие.