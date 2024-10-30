В Казахстане обеспокоены недостаточным развитием сельского хозяйства

Депутат фракции партии "Ауыл" Серик Егизбаев считает, что уровень технической оснащенности сельского хозяйства на текущий момент существенно сдерживает его эффективное развитие, передаёт BaigeNews.kz Он попросил обратить внимание правительства на поручение президента о необходимости увеличении темпа обновления сельхозтехники до 10% в год.

"Уровень технической оснащенности сельского хозяйства на текущий момент существенно сдерживает его эффективное развитие. Тут надо отметить, что АО "КазАгроФинанс", занимая 90% рынка лизинга сельхозтехники, в течении последних двух лет не получило ни одного кредита из республиканского бюджета. Компания также не получала и бюджетные инвестиции для увеличения уставного капитала", - сказал он.

По его мнению, правительство проводит недостаточную работу в таких вопросах как инвестиции в инфраструктуру: на селе остается актуальным вопрос качественных дорог, строительства современных школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры; низкие цены на сельхозпродукцию: фермеры до сих получают за свою продукцию намного меньше чем посредники, в первых рядах которых находятся торговые сети, зачастую навязывающие фермерам свои кабальные условия; отток молодежи из сельской местности, которая вынуждена уезжать в города в поисках работы; недостаток доступа к современным технологиям: большинство фермеров не имеют возможности использовать современную технику и технологии для повышения производительности своего труда.

"Также в бюджете Министерства сельского хозяйства на 2025-2027 годы мы не увидели достаточное финансирование для выполнения поручений Президента о доведении доли переработки сельхозпродукции до 70%. Отсутствие доступного финансирования сдерживает темпы развития АПК в данном направлении, отрицательно сказывается на увеличении доли перерабатывающих мощностей. Бюджетные средства для АО "Аграрная кредитная корпорация" на цели реализации инвестиционных проектов не выделялись с 2017 года", - высказался он.

Рост объема производства сельского хозяйства в текущем году ожидается фактически на уровне 12,4 %.

Как отметил Серик Егизбаев, несмотря на существующие проблемы, сельское хозяйство страны, благодаря предпринимаемым совместным мерам показывает устойчивую динамику развития и на данном этапе обеспечивает продовольственную безопасность страны.

Согласно представленному проекту бюджета прогноз роста сельского хозяйства при базовом сценарии запланирован на уровне 5,3 %.

"Развитие сельского хозяйства планируется обеспечить за счет повышения конкурентоспособности отрасли через увеличение производительности труда, сбалансированное развитие сельских территорий и агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственными товарами отечественного производства, увеличение экспорта продукции АПК" - добавил он.

По словам мажилисмена, повышению производительности труда в отрасли будут способствовать развитие аграрной науки, а также активное стимулирование трансферта современных технологий.

В целях стимулирования производства и экспорта переработанной сельхозпродукции продолжится реализация комплексных мер, направленных на дозагрузку, строительство и модернизацию новых и действующих предприятий переработки сельскохозяйственного сырья.

"Проект предусматривает, что государственная политика развития АПК будет реализовываться в рамках актуализированной Концепции развития агропромышленного комплекса на 2021–2030 годы, в которой изменены подходы по внедрению агротехнологий и повышению продуктивности сельскохозяйственных животных, ускоренной диверсификации посевов, выведению и культивации новых производительных сортов, обеспечению фермеров отечественными семенами", - пояснил Егизбаев.

Также будет продолжена реализация программы повышения доходов населения, главной целью которой является улучшение благосостояния сельского населения.

В рамках рассматриваемого бюджета будут реализовываться 3 бюджетные программы: услуги по координации деятельности в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения; эффективное управление водными ресурсами; усовершенствование ирригационных и дренажных систем.

Основные средства для реализации проектов в водной сфере министерство планирует привлечь от международных финансовых институтов.