В Казахстане объем венчурных инвестиций достиг более 80 млн долларов

Венчурный рынок Казахстана в пять раз увеличился за последние шесть лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЦРИАП РК.

"Венчурный рынок Казахстана продемонстрировал значительный рост в 2023 году, достигнув рекордных уровней финансирования и выходов из инвестиций. Общее количество заключенных сделок - 55, общий объем инвестиций составил более $80 млн, что отражает пятикратное увеличение за последние шесть лет", - говорится в сообщении.

Ключевыми получателями венчурных инвестиций стали казахстанские проекты, такие как OneVision, Clockster, Easytap, CTOgram, CerebraAI, UvU, Kwaaka, BPMTracker, Porte, Hero’s journey, Codiplay, JobEscape и другие.

FinTech продолжает лидировать по объему инвестиций, что подчеркивает его инновационный потенциал и привлекательность для инвесторов. Например, Prosper Pay представляет собой инновационную услугу доступа к заработанной плате до дня выплаты, что революционизирует традиционные финансовые услуги. Платформы для электронной коммерции и рынки также продемонстрировали значительный рост благодаря инвестициям от крупных корпораций.