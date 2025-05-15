В Казахстане продолжается стремительный рост популярности безналичных расчетов, передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на Finprom.kz. По данным за январь-март 2025 года, объем безналичных платежей с использованием платёжных карточек, выпущенных как казахстанскими, так и зарубежными банками, достиг впечатляющих 40,3 трлн тенге. Это на 22,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и уже превышает совокупный объем безналичных платежей за весь 2020 год, когда он составлял 34,6 трлн тенге.

Средний чек одной операции также вырос: теперь казахстанцы тратят в среднем 13,3 тыс. тенге за одну безналичную транзакцию, что на тысячу больше, чем год назад. При этом доля безналичных расчетов от общего оборота по карточкам достигла 87,1%, уверенно опередив прошлогодний показатель (85,5%). Для сравнения: еще пять лет назад этот показатель не дотягивал даже до 60%.

Львиная доля - почти 80% - всех безналичных операций приходится на онлайн-каналы: интернет и мобильные приложения. За первые три месяца года их объем составил 32,2 трлн тенге, показав годовой рост на 23,3%.

Интересен и другой тренд - рост популярности платежей по QR-коду. Их объем (4,1 трлн тенге) впервые обогнал платежи через POS-терминалы с использованием карт или смартфонов (4 трлн тенге). QR-платежи показали наибольший прирост - на 23,8% за год, в то время как через POS-терминалы рост составил 14,2%.

Тем временем классические банкоматы и терминалы теряют актуальность - на них пришлось менее 0,1% от всех безналичных операций в стране.

Безусловным лидером по объемам безналичных платежей остается Алматы: финансовая столица обеспечила более половины всех таких операций - 20,6 трлн тенге. Далее с большим отрывом следуют Астана (3,7 трлн тенге) и Шымкент (2,4 трлн тенге).

Самую высокую долю безналичных платежей зафиксировали в Алматинской области - 91,5% от всего оборота по картам. На втором и третьем местах - Алматы (91,4%) и Туркестанская область (89,1%). А вот наименьшее проникновение безналичных технологий наблюдается в Северо-Казахстанской области (73%) и Улытауской (76,6%).

Цифры говорят сами за себя: Казахстан продолжает уверенное движение к безналичному будущему, где смартфон и QR-код заменяют кошелек, а банковские карты - наличные.