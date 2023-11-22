В Казахстане необходимо создать электронную карту археологических памятников - депутат
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Депутат Мажилиса Ирина Смирнова в депутатском запросе призвала госорганы принять меры по защите исторических памятников - петроглифов от гибели, передаёт BaigeNews.kz.
"Из более чем 300 зафиксированных скоплений петроглифов большая часть изучены лишь частично, не оцифрованы и не защищены от разрушения.
Камни с петроглифами могут в любой момент оказаться переработанными в щебень, как это случилось в Архарлы. Сейчас на месте святилища марсианский пейзаж – обломки скал и каменный мусор.
На скалах с рисунками повсеместно оставляют надписи, как например, в Саускандыке, Арпаузене, Карасае, Тамды, Байкануре, Ешкиолмесе, Кокентау и других скоплениях. А в Аккайнаре своими дембельскими приветами служащие, проходящие сборы на полигоне близ Отара, фактически уничтожили целое святилище. Вандалы разрушают то, что создавалось тысячелетиями", - сказала депутат.
Смирнова подчеркнула, министерству культуры и туризма необходимо в срочном порядке защитить петроглифы от гибели.
"Необходимо наконец-то законодательно решить вопрос о присвоении статусов памятника истории и культуры объектам археологии, в первую очередь, петроглифам, с момента их выявления и создать систему реальной охраны памятников, не на бумаге, а на деле", - добавила она.
Не менее остро, по её словам стоит потребность наладить учёт и фиксацию всех археологических объектов на территории Казахстана, где это еще не сделано.
"Есть необходимость и в электронной карте археологических памятников Казахстана по областям и районам (в том числе и с маркировкой охранных зон) с привязкой к кадастровой карте для более эффективной охраны историко-культурного наследия и развития туризма", - отметила депутат.