В Казахстане необходимо создать электронную карту археологических памятников - депутат

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова в депутатском запросе призвала госорганы принять меры по защите исторических памятников - петроглифов от гибели, передаёт BaigeNews.kz.

"Из более чем 300 зафиксированных скоплений петроглифов большая часть изучены лишь частично, не оцифрованы и не защищены от разрушения.

Камни с петроглифами могут в любой момент оказаться переработанными в щебень, как это случилось в Архарлы. Сейчас на месте святилища марсианский пейзаж – обломки скал и каменный мусор.

На скалах с рисунками повсеместно оставляют надписи, как например, в Саускандыке, Арпаузене, Карасае, Тамды, Байкануре, Ешкиолмесе, Кокентау и других скоплениях. А в Аккайнаре своими дембельскими приветами служащие, проходящие сборы на полигоне близ Отара, фактически уничтожили целое святилище. Вандалы разрушают то, что создавалось тысячелетиями", - сказала депутат.