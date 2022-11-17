В Казахстане необходимо подготовить 120 тысяч педагогов к 2026 году

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120 тысяч педагогов надо успеть подготовить к 2026 году в Казахстане. Об этом заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, выступая на международной научной конференции по вопросам семейно-демографической и гендерной политики в столице, передаёт BaigeNews.kz.

Площадка конференции объединила ученых и экспертов Казахстана, Чехии, Швейцарии, Индии и США, а также депутатов Парламента РК, представителей центральных и местных исполнительных органов, НПО и международных организаций.

Выступая на конференции министр науки и высшего образования отметил, что три года подряд в Казахстане фиксируется демографический рекорд.

"Сегодня население мира достигло восемь миллиардов человек. Из семи миллиардов населения мы достигли восьми миллиардов всего за 12 лет. Это означает, что население мира растёт очень интенсивно. Эта тенденция наблюдается и в нашей стране. За последние три года в Казахстане родились 1,5 миллиона детей. Ожидается, что по итогам этого года родятся 500 тысяч детей. В прошлом году родились 456 тысяч детей, в предыдущем году - 426 тысяч. Это демографический рекорд, зафиксированный три года подряд", - сказал Саясат Нурбек.

По его данным, в последний раз такой рекорд был зафиксирован в 1987 году, когда в Советском союзе родилось 417 тысяч малышей. Правда, Нурбек считает, что волна рождаемости спадёт.

"Потому что детородный возраст, который вступит скоро, поколение с 1996 по 2003 год, девочек тогда было мало, 150 тысяч всего. У нас будет небольшой спад рождаемости. Но потом вступит вновь (рост - Авт.), потому что в 2004-2005 годы произошел тоже демографический всплеск. И в 2029-2030 году начнётся очень большой рост. По прогнозам ООН, в 2030 году численность населения в Азии превысит 82 миллиона человек

Министр добавил, что демографическая волна начинает "бить" по дошкольному и среднему образованию.

"Интересный случай. Я недавно читал лекцию в №54 школе в Астане. Одна учительница спросила, когда мы перейдём на латиницу. Я сказал, что вопрос ещё обсуждается. Она попросила не переходить, потому что сейчас в нашем алфавите 42 буквы. И у них в школе 40 первых классов. Кроме мягкого и твердого знака, все буквы уже отобраны: 1 "Я", 1 "Һ" класс есть. А в новом предлагаемом алфавите всего 28 букв", - рассказал министр.

По его словам, проблема дефицита школьных мест сейчас на особом отдельном контроле. Запускается большой национальный проект "Комфортная школа". Более 400 школ будут построены по новому типовому стандарту, а в целом - 1000 школ, сказал он.