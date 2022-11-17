Лента новостей
- Премьер запустил строительство крупнейшего железнодорожного проекта в Казахстане 15:05 70
- В Казахстане необходимо подготовить 120 тысяч педагогов к 2026 году 14:45 134
- Пассажиров задержанных поездов после схода вагонов в Карагандинской области перевозят автобусами 14:24 297
- Пожилой любовник украл у астанчанки почти 50 миллионов тенге 13:54 964
- Многодетные семьи получили пособия на сумму свыше 283 миллиардов тенге 13:47 161
- Токаев встретился с Верховным представителем ЕС в Астане 13:23 221
- Чёрный снег и рост заболеваний в Карагандинской области спровоцировали выбросы с АМТ 13:20 276
- Казахстан возьмёт в долг 345 миллионов евро у МБРР 13:11 308
- Где в Астане могут проголосовать граждане без прописки 13:08 183
- Спасатели нашли пропавших сельчан в Жамбылской области 13:01 269
- Выживаемость недоношенных детей в Казахстане достигла 80% 12:45 308
- МИД РК прокомментировал скандальное заявление российского секс-инструктора о казашках 12:40 359
- Объём торговли между Казахстаном и ЕС превысил 29 млрд долларов - МИД РК 12:28 310
- Пожарный попал в реанимацию, спасая людей из охваченного огнём дома в Астане 12:10 371
- Три новых самолета Boeing-787-9 пополнят казахстанский авиапарк - МИИР 12:05 329
- До 1,7 миллиона тенге составляет зарплата членов кабмина - Жамаубаев 11:39 390
- 14 грузовых вагонов сошли с рельсов в Карагандинской области 11:09 349
- 24 тысячи литров спирта пытался продать житель Акмолинской области 10:36 347
- Первая снежная битва в Алматы: как расчищают город 09:39 349
- "Министерство не занимается благотворительностью. Будет жёсткий спрос" - Абаев о подготовке к ОИ-2024 08:48 687
- Резко возросло число заражений COVID-19 в Казахстане 08:18 575
- Учительница из ЗКО отсудила миллион тенге и восстановилась на работе 07:47 640
- Почему аграрии Жетысу не хотят выращивать сахарную свеклу 06:35 418
- Срок отработки "болашаковцев" сократят на один год 05:28 688
- Зеленский выразил уверенность в непричастности Украины к падению ракеты в Польше 04:10 1246
- В Петропавловске повредили памятник истории и архитектуры 03:21 446
- В Павлодаре водители намерены подать в суд на монополиста из-за ямы на дороге 02:16 660
- Заказ обеда обошелся жителю Шымкента в полмиллиона тенге 01:09 2602
- 99 млн тенге и более ста пострадавших - история акмолинского интернет-мошенника 00:17 650
- Несчастный случай произошел на карьере в Костанайской области 16.11.2022 610
- Дорогу "Алматы - Усть-Каменогорск" закрыли для грузового транспорта 16.11.2022 539
- Пять человек отравились угарным газом в Павлодарской области 16.11.2022 531
- В пункте пропуска "Достык" на границе с Китаем запустят электронную очередь 16.11.2022 641
- Сборная Казахстана проиграла важный матч команде Узбекистана 16.11.2022 684
- Семь детсадов строят в Акмолинской области 16.11.2022 1607
- Как в Акмолинской области создают условия для особенных детей 16.11.2022 1034
- Бабушка сдала в дом малютки трёхмесячную внучку в Петропавловске 16.11.2022 2268
- Сколько казахстанцев имеют более 20 квартир - данные "Отбасы банка" 16.11.2022 855
- Каким будет Казахстан через семь лет, обсудили эксперты на форуме в Астане 16.11.2022 592
- Сотрудники "Казахтелекома" вышли на протест в Шымкенте 16.11.2022 1333
- Почему сложно наказать "кухонных боксёров" в Казахстане, рассказала правозащитница 16.11.2022 620
- Как "подружить" декарбонизацию с нефтегазовой отраслью Казахстана, рассказал эксперт 16.11.2022 511
- Токаев: Поддержка креативного сектора - одна из важнейших задач государства 16.11.2022 455
- Благодаря предвыборной кампании Каракат Абден больше детей можно охватить заботой - Альянс соцработников 16.11.2022 626
- Сборная Казахстана по пляжному волейболу вышла в плей-офф чемпионата Азии 16.11.2022 517
- Ведущий детский ортопед из Израиля проводит мастер-классы для столичных врачей 16.11.2022 601
- Более 300 электроавтобусов появятся в Астане в 2023 году 16.11.2022 597
- Десять человек скончались от туберкулёза в Кызылординской области 16.11.2022 572
- Каждый этап выборов легитимно выверен - социолог 16.11.2022 470
- Проблемы наркозависимых, сельчан и студентов: что волнует кандидатов в президенты РК 16.11.2022 614
- "Музыку кочевников" исполнили в Алматы 16.11.2022 543
- Автомобили без ABS и подушек безопасности: в МИИР прокомментировали новое постановление 16.11.2022 575
- Трассы закрыли из-за непогоды в двух областях Казахстана 16.11.2022 3405
- Основными загрязнителями воздуха в Карагандинской области являются АМТ и "Казахмыс" — Брекешев 16.11.2022 443
- Ролики казахстанских педагогов набрали более 100 миллионов просмотров в TikTok 16.11.2022 782
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 4577
- Впервые казахстанка получила серебряный значок судьи по теннису 16.11.2022 563
- Токаев встретился со студентами и молодыми учёными в Алматы 16.11.2022 674
- Электоральное поведение молодёжи, участие женщин в выборах и настроение электората обсудили учёные 16.11.2022 669
- Автобус опрокинулся на трассе в Улытауской области, есть пострадавшие 16.11.2022 467
- Военные каски на свалке: скандальное видео прокомментировали в Минобороны 16.11.2022 1324
- Нацбанк выпустил коллекционные монеты в честь Жамбыла Жабаева 16.11.2022 439
- За спасение семи человек Кайрату Нуржаубаеву вручили медаль "Ерлігі үшін" 16.11.2022 875
- На заправки ЗКО начали доставлять дополнительный газ 16.11.2022 744
- Течь кровли в аэропорту Астаны: на подрядчика подали в суд 16.11.2022 661
- "Нельзя добиться успеха, лёжа на диване" — Токаев 16.11.2022 725
- Президент открыл памятник Ахмету Байтурсынову в Алматы 16.11.2022 674
- Появились новые подробности о состоянии Айдоса Ербосынулы, попавшего в реанимацию после нокаута 16.11.2022 1851
- Более 500 предприятий приняли участие в Дне работодателя в Акмолинской области 16.11.2022 677
- "Видимо, их не беспокоит судьба страны" — Токаев о богатых казахстанцах 16.11.2022 2445
- "Были люди, которые целенаправленно раскачивали ситуацию в стране" — Токаев о январских событиях 16.11.2022 541
- Нурлан Байбазаров возглавил Банк развития Казахстана 16.11.2022 504
- Гендерные квоты позволили вовлечь больше женщин в органы власти 16.11.2022 945
- "Не давите на молодёжь" - Иманбек выступил на форуме в Астане 16.11.2022 926
- Пятерых, в том числе ребёнка, спасли пожарные Астаны 16.11.2022 629
- В Алматы установят 28 сейсмостанций к 2025 году 16.11.2022 538
- Токаев наградил жителей Алматы 16.11.2022 841
- Токаев ответил тем, кто "представляет усилия по модернизации Казахстана как ограничение реформы" 16.11.2022 522
- В нашей истории женщины всегда играли важную роль - Токаев 16.11.2022 493
- Спасатели эвакуировали пассажиров скорой помощи, увязшей в размытом грунте 16.11.2022 620
В Казахстане необходимо подготовить 120 тысяч педагогов к 2026 году
120 тысяч педагогов надо успеть подготовить к 2026 году в Казахстане. Об этом заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, выступая на международной научной конференции по вопросам семейно-демографической и гендерной политики в столице, передаёт BaigeNews.kz.
Площадка конференции объединила ученых и экспертов Казахстана, Чехии, Швейцарии, Индии и США, а также депутатов Парламента РК, представителей центральных и местных исполнительных органов, НПО и международных организаций.
Выступая на конференции министр науки и высшего образования отметил, что три года подряд в Казахстане фиксируется демографический рекорд.
"Сегодня население мира достигло восемь миллиардов человек. Из семи миллиардов населения мы достигли восьми миллиардов всего за 12 лет. Это означает, что население мира растёт очень интенсивно. Эта тенденция наблюдается и в нашей стране. За последние три года в Казахстане родились 1,5 миллиона детей. Ожидается, что по итогам этого года родятся 500 тысяч детей. В прошлом году родились 456 тысяч детей, в предыдущем году - 426 тысяч. Это демографический рекорд, зафиксированный три года подряд", - сказал Саясат Нурбек.
По его данным, в последний раз такой рекорд был зафиксирован в 1987 году, когда в Советском союзе родилось 417 тысяч малышей. Правда, Нурбек считает, что волна рождаемости спадёт.
"Потому что детородный возраст, который вступит скоро, поколение с 1996 по 2003 год, девочек тогда было мало, 150 тысяч всего. У нас будет небольшой спад рождаемости. Но потом вступит вновь (рост - Авт.), потому что в 2004-2005 годы произошел тоже демографический всплеск. И в 2029-2030 году начнётся очень большой рост. По прогнозам ООН, в 2030 году численность населения в Азии превысит 82 миллиона человек
Министр добавил, что демографическая волна начинает "бить" по дошкольному и среднему образованию.
"Интересный случай. Я недавно читал лекцию в №54 школе в Астане. Одна учительница спросила, когда мы перейдём на латиницу. Я сказал, что вопрос ещё обсуждается. Она попросила не переходить, потому что сейчас в нашем алфавите 42 буквы. И у них в школе 40 первых классов. Кроме мягкого и твердого знака, все буквы уже отобраны: 1 "Я", 1 "Һ" класс есть. А в новом предлагаемом алфавите всего 28 букв", - рассказал министр.
По его словам, проблема дефицита школьных мест сейчас на особом отдельном контроле. Запускается большой национальный проект "Комфортная школа". Более 400 школ будут построены по новому типовому стандарту, а в целом - 1000 школ, сказал он.
"Но теперь нам предстоит огромная работа. Чтобы только комфортные школы обеспечить педагогическими кадрами, 70 тысяч педагогов нужно срочно готовить к 2024-2025 году. Скоро будет отдельное совещание. В целом, 120 тысяч педагогов к 2026 году надо успеть подготовить. На это накладывается и миграционная волна. Мы видим огромное миграционное давление, почти 2 миллиарда человек в регионе начинают жить и всем нужно учиться. Образование становится не эластичным продуктом", - заключил министр.
-
Trend news
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 4568
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 3556
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 8047
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 2810
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 1963
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 2013
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 8869
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 40669
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 1752
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 1420
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 11101
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2294
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 18425
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 3744
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 2648
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 4040
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 8136
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 6307
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2284
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 9985
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1910
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 1984
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 2751
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 34558
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 2759
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 3971
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 2574
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 3621
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3862
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 43881
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2308
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 58574
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 14597
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 17840
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 3404
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3271
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 4302
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 4461
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 5765
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 13651
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6911
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 89798
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5838
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 5359
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 14247
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7556
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4247
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 4595
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 34381
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 5376
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6494
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 13454
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 12615
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 9347
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 301998
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9858
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9173
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 26402
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 9683
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 9416
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16489
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 12057
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 11825
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13515
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29957
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11543
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 15270
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22802
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 13282
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 13784
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 10642
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30736
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 10730
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 350026
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 39242
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 11646
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 12146
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 18048
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 11359
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 51307
-
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 722
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 899
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 986
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1181
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 870
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1241
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 1019
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1186
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 1137
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1281
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 1457
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1299
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 1468
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1671
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 1684
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1887
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 2369
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 2684
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 2347
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 2616
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2496
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 2599
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 2614
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 2390
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2860
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3096
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2814
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 21043
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3128
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2971
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 2983
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 8073
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 3711
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14159
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12320
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12330
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12934
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11911
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16237
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13004
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14426
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15419
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15111
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12648
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13091
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 30500
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14079
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16687
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13153
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14364
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15039
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16308
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14454
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16429
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15959
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17127
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17041
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33675
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17510
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18509
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18125
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19041
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18954
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28217
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18437
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25738
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36489
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20217
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 26928
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24968
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26731
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22808
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24373
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22692
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22270
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22233
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37926
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 24312
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22379
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27600