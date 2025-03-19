В Казахстане не все понимают сущность общенациональных петиций ― Газиз Абишев
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Политолог Газиз Абишев предложил рассматривать онлайн-петиции в мажилисе, передаёт BaigeNews.kz. Он отметил, что в Казахстане не все понимают значение таких обращений.
"В Казахстане не все понимают сущности общенациональных петиций, ожидая, что если собрали какое-то количество голосов, обязательно должны быть приняты соответствующие законопроекты. Нет. Но, тем не менее, можно было бы принять механизм, в соответствии с которым набирающие некоторое пороговое значение голосов петиции поступали бы на рассмотрение в мажилис в рамках специальных слушаний с участием автора петиции", - сказал политолог на заседании мажилиса.
Ранее депутат мажилиса Ермурат Бапи отметил, что Национальный курултай стал площадкой для диалогу между народом и властью.
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