Политолог Газиз Абишев предложил рассматривать онлайн-петиции в мажилисе, передаёт BaigeNews.kz. Он отметил, что в Казахстане не все понимают значение таких обращений.

"В Казахстане не все понимают сущности общенациональных петиций, ожидая, что если собрали какое-то количество голосов, обязательно должны быть приняты соответствующие законопроекты. Нет. Но, тем не менее, можно было бы принять механизм, в соответствии с которым набирающие некоторое пороговое значение голосов петиции поступали бы на рассмотрение в мажилис в рамках специальных слушаний с участием автора петиции", - сказал политолог на заседании мажилиса.

Ранее депутат мажилиса Ермурат Бапи отметил, что Национальный курултай стал площадкой для диалогу между народом и властью.