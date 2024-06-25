Наркозависимые в Казахстане не могут позволить себе дорогостоящую реабилитацию - эксперт

Председатель фонда "EsBol" Жандос Актаев рассказал о наиболее эффективных методах профилактики наркозависимости, а также об их применении в нашей стране, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Общественник рассказал, что профилактика от зависимости имеет три уровня. В первую очередь необходимо усиливать первичную профилактику зависимости.

"Раз это такая массовая проблема, необходимо усиливать первичную профилактику. Сюда входит проведение общественных кампаний. Мы можем обезопасить общество, повысив его осведомленность. Когда люди поймут, какие есть кейсы, насколько страшна ситуация они начнут думать более четко", - сказал спикер.

Вторичная профилактика, по словам Актаева, заключается в усилении реабилитации. Если человек стал зависимым, ему предстоит вторичная профилактика.

"В Казахстане больше 100 реабилитационных центров. Их число растет с каждым днем. У нас очень популярны частные реабилитационные центры. Общая статистика по ремиссиям говорит о том, что всего 30% прошедших реабилитацию остаются в ремиссии ближайшие пять лет. То есть даже сам факт прохождения реабилитации не гарантирует то, что человек перестанет употреблять. Вот настолько это серьезная проблема", - отметил он.

При этом реабилитации не доступны всем, утверждает Актаев. Реабилитация обходится от 300 тысяч тенге в месяц и длится от полугода до полутора лет. Не каждая семья может позволить себе такое дорогостоящее лечение.

Третичная профилактика – это ресоциализация человека.

"Человек будь то полгода, будь то полтора года отсутствовал в обществе. Он был без телефона, без доступа к внешнему миру. Он был в закрытом комьюнити. Теперь ему необходимо, пройдя через психологическую трансформацию, в мире, окруженном триггерами, необходимо побороть все соблазны и заново встроиться в общество", - сказал Актаев.

Под встраиванием в общество эксперт подразумевает восстановление рабочего места, социальных связей, общения с друзьями, искупление грехов, которые он совершил, будучи зависимым.

Ранее сообщалось, каждый пятый человек в Казахстане в возрасте от 16 до 35 лет пробовал наркотики. Такой тревожной статистикой поделился председатель фонда "EsBol" Жандос Актаев.