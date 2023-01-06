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В Казахстане не будут требовать ПЦР тест с приезжающих из Китая
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова прокомментировала озабоченность казахстанцев в связи с возросшим распространением Covid-19 на территории КНР, являющейся нашим ближайшим соседом. Есмагамбетова сообщила, что ограничивать въезд в Казахстан для приезжающих из Китая не будут, передает BaigeNews.kz.
Также в правительстве не собираются вводить ПЦР-тестирование для людей, прибывающих из этой страны.
"Для чего вводятся какие-то ограничения: въезд, выезд? Это связано с тем, чтобы удлинить период ввоза в страну какого-либо нового штамма коронавируса. Как я уже отметила сейчас, по всему миру, и в том числе в Казахстане распространен омикрон или различные виды омикрона в той или иной вариации. Новых штаммов, которые вызывали бы озабоченность, нет. Тогда возникает вопрос, а зачем вводить карантинные ограничения на въезд и выезд, если у нас в стране циркулирует то же самое, что и во всем мире. (...) И в Китае, по имеющейся информации, распространен тот же самый омикрон. По сути нет никаких оснований вводить какие-либо ограничения на въезд или выезд из страны в любую страну мира, в том числе и в Китай", - сообщила главный государственный санврач в интервью телеканалу "Хабар 24".
Есмагамбетова отметила, что Казахстан сейчас находится в зелёной зоне, а вакцинация населения от коронавируса способствует коллективному иммунитету.
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