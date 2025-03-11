В Казахстане назвали регионы с высоким риском паводков
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Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства представил обновленные данные прогноза погоды на весенний период, передаёт BaigeNews.kz.
Он отметил, что март и апрель ожидаются теплее, чем обычно и будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает вероятность дружной весны и риски паводков.
В числе регионов с высоким риском возникновения паводков: Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области и области Улытау и Абай.
Регионы со средними рисками: Алматинская, Жетісу, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области.
Регионы с низкими рисками: Павлодарская, Мангистауская, Туркестанская и Кызылординская области.
"В текущем году впервые Казгидромет выпустил детализированные справки по каждой области отдельно, в них указываются максимальные уровни и расходы воды, объем стока по гидрологическим постам и предполагаемые даты наступления с указанием конкретных населенных пунктов находящихся в зоне риска. Также с прошлой недели Казгидромет приступил к выпуску еженедельных гидрологических прогнозов. В случае резких изменений гидрометеоусловий "Казгидромет" будет уведомлять штормовыми предупреждениями заблаговременно за 2-3 суток", — подчеркнул Ерлан Нысанбаев.
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