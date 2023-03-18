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BaigeNews.kz Сегодня, 00:30
116
Сегодня, 00:30
116
Фото: BaigeNews.kz

В Казахстане наступил день тишины перед выборами

В Казахстане завершилась предвыборная агитация и наступил день тишины, передаёт BaigeNews.kz.

Выборы в мажилис и маслихаты состоятся 19 марта. Любая агитация 18 марта и 19 марта запрещена. 

О том, какие действия будут считаться нарушением выборного законодательства, читайте здесь.

Предполагается, что потенциальная явка казахстанских избирателей составит 69%. На избирательных участках 19 марта казахстанцы смогут предъявить цифровое удостоверение.

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#выборы #Мажилис #маслихат #агитация
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:30
116
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