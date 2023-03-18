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116Фото: BaigeNews.kz
В Казахстане наступил день тишины перед выборами
В Казахстане завершилась предвыборная агитация и наступил день тишины, передаёт BaigeNews.kz.
Выборы в мажилис и маслихаты состоятся 19 марта. Любая агитация 18 марта и 19 марта запрещена.
О том, какие действия будут считаться нарушением выборного законодательства, читайте здесь.
Предполагается, что потенциальная явка казахстанских избирателей составит 69%. На избирательных участках 19 марта казахстанцы смогут предъявить цифровое удостоверение.
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