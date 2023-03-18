В Казахстане наступил день тишины перед выборами

Фото: BaigeNews.kz

В Казахстане завершилась предвыборная агитация и наступил день тишины, передаёт BaigeNews.kz.

Выборы в мажилис и маслихаты состоятся 19 марта. Любая агитация 18 марта и 19 марта запрещена.

О том, какие действия будут считаться нарушением выборного законодательства, читайте здесь.

Предполагается, что потенциальная явка казахстанских избирателей составит 69%. На избирательных участках 19 марта казахстанцы смогут предъявить цифровое удостоверение.