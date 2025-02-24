В Казахстане теперь наставники детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут проходить специальную подготовку, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующий закон подписан в феврале 2024 года.

Что изменится?

С 2024 года в стране действует программа наставничества, помогающая сиротам адаптироваться к взрослой жизни. Теперь каждый наставник, которым может стать совершеннолетний гражданин РК, должен пройти обучение и получить сертификат. Только после этого он сможет заключить договор с органами опеки и образовательными учреждениями.

Как пройдёт обучение?

Подготовка будет организована специальными организациями за их счёт. К наставникам предъявляются те же требования, что и к опекунам.

Зачем это нужно?

Глава Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова уверена, что обязательная подготовка сделает систему наставничества более эффективной и поможет детям легче адаптироваться к самостоятельной жизни.

В будущем наставничество станет важной частью поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.