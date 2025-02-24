В Казахстане наставников детей-сирот начнут обучать перед работой
Наставники детей-сирот будут проходить психологическую подготовку.
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В Казахстане теперь наставники детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут проходить специальную подготовку, передаёт BaigeNews.kz.
Соответствующий закон подписан в феврале 2024 года.
Что изменится?
С 2024 года в стране действует программа наставничества, помогающая сиротам адаптироваться к взрослой жизни. Теперь каждый наставник, которым может стать совершеннолетний гражданин РК, должен пройти обучение и получить сертификат. Только после этого он сможет заключить договор с органами опеки и образовательными учреждениями.
Как пройдёт обучение?
Подготовка будет организована специальными организациями за их счёт. К наставникам предъявляются те же требования, что и к опекунам.
Зачем это нужно?
Глава Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова уверена, что обязательная подготовка сделает систему наставничества более эффективной и поможет детям легче адаптироваться к самостоятельной жизни.
В будущем наставничество станет важной частью поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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