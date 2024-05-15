В Казахстане нашли способ снизить стоимость услуг Яндекс такси

Как в Казахстане будут снижать стоимость услуг такси, сообщил министр нацэкономики Нурлан Байбазаров, передаёт BaigeNews.kz.

Отвечая на запрос мажилисменов с требованием провести работу по снижению тарифной политики "Яндекс.Такси" и разработать механизмы поддержки для развития отечественных компаний, предлагающих платформенную занятость в сфере предоставления услуг такси, Байбазаров отметил, что меры предпринимаются.

"Агентство по защите и развитию конкуренции завершило антимонопольное расследование в отношении ТОО "Яндекс. Такси Корп". Компания привлечена к административной ответственности за координацию экономической деятельности таксопарков, выраженную в навязывании услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин", - сообщил он.

Агентством согласован антимонопольный комплаенс Яндекс, в рамках которого предусмотрены следующие меры:

для повышения уровня дохода водителей с 14 декабря 2023 года отменены комиссии Яндекса, если заказ превышает двукратно базовую стоимость поездки (экономический эффект - 2 млрд тенге в год, при этом недополученная комиссия в рамках данной инициативы за первый квартал 2024 года составила 47 млн тенге);

введение дополнительной бонусной программы для водителей (7-10 млрд тенге в 2024 году в зависимости от роста оборота отрасли и инфляции, при этом общий объем бонусов водителям за первый квартал 2024 года составил 6,2 млрд тенге);

улучшение пользовательского приложения для повышения прозрачности формирования тарифа с приведением обоснований его повышения и прогноза изменения (добавлен "Индикатор спроса" на главном экране приложения "Яндекс Go" с объяснением причин уровня цены и прогноза ее изменения).

"Яндекс внедрил дополнительную бонусную программу, согласно которой в декабре 2023 года водителям в Астане и Алматы выплачено более 400 млн тенге, а в январе 2024 года – 700 млн тенге. Для пассажиров введен обновленный тариф "Вместе", который дал возможность заказать такси за более низкую стоимость в пиковый период спроса. В декабре 2023 года и за первый квартал 2024 года им воспользовались порядка 4,5 млн раз. Также Яндекс введет ограничения на повышение тарифа выше трехкратного коэффициента в условиях максимального спроса на услуги такси, например, в непогоду или праздничные дни (выше данного уровня будет не более 5% поездок в квартал). За первый квартал этого года с трехкратным коэффициентом стоимости осуществлено 238 тыс. заказов или 0,15% от их общего количества", - отметил министр.

Для обеспечения контроля исполнения антимонопольного комплаенса до конца второго квартала Агентством будет создана специальная мониторинговая группа с экспертами (представители инициативных групп министерств транспорта, труда и социальной защиты населения, юстиции, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также ассоциации таксопарков).

Кроме того, принимаются системные меры, обеспечивающие баланс интересов пассажиров и водителей:

Агентством инициированы поправки в законодательство, введение которых позволит водителям работать напрямую с Яндекс без таксопарков;

для детального изучения программного обеспечения Яндекс, а также факторов, влияющих на ценообразование (погодные условия, праздничные дни, повышенный спрос, отсутствие водителей и прочее), независимой аудиторской компанией в сфере информационных технологий совместно с Агентством и министерством цифрового развития планируется провести аудит алгоритмического ценообразования.

При выявлении признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции Агентством будут применяться оперативные меры реагирования, заверил Байбазаров.