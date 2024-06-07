В Казахстане насчитываются тысячи потенциальных лифтов-убийц

Каждый четвертый лифт в Казахстане требуют ремонта или полной замены. Такие данные озвучили в Национальной ассоциации лифтовиков. Это устаревшие устройства, чей срок эксплуатации превысил 25 лет. По нормативам, использовать такие лифты можно только после модернизации либо замены. Как избежать трагических случаев и почему даже в новостройках происходят ЧП с лифтами, разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Инциденты с лифтами в Казахстане не редкость. В прошлом году, по данным МЧС, в стране зарегистрировано четыре таких случая, связанных с эксплуатацией подъемников. А с начала этого года - три. Причем два из них произошли в области Абай. Пострадало 8 человек. Крайний произошел в начале прошлого месяца. В доме, построенном в конце 90-х, с высоты упал лифт с шестью пассажирами. По предварительной информации, жители превысили допустимую нагрузку на устройство. В причинах падения теперь предстоит разобраться специалистам, полицейские уже завели уголовное дело.

Между тем, инциденты с лифтами происходят и в новостройках. Как рассказывает жительница Астаны Ботагоз Канатова, в их доме лифт выходит из строя часто. Это доставляет многочисленные неудобства проживающим в доме собственникам.

"Я живу в новом доме, соответственно, лифт у нас новый. Но только в мае он уже трижды выходил из строя. Моя квартира находится на 9-м этаже. Вечером приезжаешь с работы, устаешь, а лифт стоит! И вот приходится подниматься по лестнице, причем пролёты лестничные не маленькие, дом класса "комфорт плюс". В ОСИ отвечают, что сами не знают причин поломки. Их механик тоже не может разобраться. Утверждают, что обратились к специалистам завода-изготовителя. Или здесь у нас нет специалистов хороших, или это заводской брак, непонятно. Но я уже подумываю продавать квартиру и переехать", - возмущается жительница столичной новостройки.

К слову, такая ситуация не редкость. Зачастую причина в том, что застройщики покупают лифты не у официальных дистрибьюторов, а у сомнительных компаний, считают в Национальной Ассоциации лифтовиков Казахстана.

"Мы сейчас рекомендуем застройщикам, чтобы они при строительстве новых объектов заключали договоры только с официальными дистрибьюторами заводов изготовителей. Что это дает? Если произойдет поломка или какая-то деталь выйдет из строя, через официального дистрибьютора можно найти и исправить недостатки. Это очень важно, но многие застройщики сейчас самостоятельно закупают лифты в Китае, там очень большой рынок. Закупают у непроверенных заводов изготовителей. После того, как они его ставят, если завод прекращает свою деятельность, то концы не могут найти", - поясняет президент ОЮЛ "Национальная ассоциация лифтовиков" Ержан Игибаев.

Всего, по его данным, в стране насчитывается около 30 тысяч лифтов в жилом фонде. Если брать коммерческие и государственные учреждения, то это еще почти 15 тысяч подъемников.

В мае этого года Ассоциация провела свое исследование жилищного фонда республики и насчитала 6700 устаревших лифтов, которые требуют модернизации. Их используют дольше положенного по нормативам срока. Теперь эти лифты нужно ремонтировать или заменить. Заниматься этим должны местные исполнительные органы и сами жильцы многоэтажек. В Алматы, рассказывает Ержан Игибаев, буквально за два года обновили весь устаревший лифтовой парк. А вот в других регионах эту работу проводят не так оперативно, отмечает эксперт. Например, в Усть-Каменогорске, Атырау и Павлодаре.

По правилам, для замены лифта акимат должен сформировать бюджетную заявку и запросить средства. Деньги выделяют в рамках программы по обновлению жилищно-коммунального хозяйства.

"Если лифт устарел, проводится общее собрание жителей. Для замены необходимо не менее двух третей голосов. После этого формируется протокол, направляется в подведомственную организацию, в акимат, который на основании этого документа запрашивает бюджетные средства на замену. Потом бюджетные средства выделяются, причем на возвратной основе сроком до 7 лет. Сумма делится на собственников всех квартир. Здесь просто нужно, чтобы жители активно работали с акиматом. И вовремя поставили в известность, что лифт представляет угрозу", - поясняет механизм Ержан Игибаев.

По его словам, жители многих регионов просто не знают об этой программе. А рассказывать о ней и разъяснять условия должны местные исполнительные органы.

"Это единственная на сегодня программа - программа реновации ЖКХ, поскольку лифты являются объектом общедолевой собственности владельцев квартир, они вправе распоряжаться своим имуществом и государство через эту программу меняет лифты", - объясняет эксперт.

При этом он считает, что происшествия с эксплуатацией лифтов правильнее называть нестандартными ситуациями, а не падением или срывом.

"Многие пользователи лифтов выражают негодование, что лифт сорвался. На самом деле, срывов лифтов у нас в Казахстане не было. И вообще, это очень сложно, чтобы лифт сорвался. Бывают нештатные ситуации, когда лифт в результате перебоев электричества либо программной ошибки интенсивно спускается на заданный этаж и это у многих вызывает иллюзию падения. Единственный случай с трагическим исходом произошел в Актобе, когда открылся лифт и он начал произвольное движение, в результате погибла молодая женщина – известная в городе журналист. Кроме того, было много случаев гибели на производстве при монтаже лифтов", - продолжает Ержан Игибаев.

За последние 2 года, по его словам, погибли четыре монтажника. Это специалисты лифтовых компаний. Во всех случаях причиной стало нарушение техники безопасности.

"Немаловажно отметить, что лифт - это опасное техническое устройство, и его технологического качества зависит очень многое, но также многое зависит от качественного и профессионально выполненного монтажа этого лифта. То есть, от грамотной и правильной установки. Сейчас мы сталкиваемся во многих случаях с фактами, когда стоит хороший технологичный лифт, но монтаж произведен очень некачественно, в результате это приводит к неисправности лифта и частным поломкам. У нас на рынке, к сожалению, существуют отдельные подрядные организации, которые не имеют квалификацию, определенных технических снаряжений, они занимаются монтажом и делают его крайне некачественно", - рассказывает глава национальной ассоциации лифтовиков.

Все это, по отмечает Ержан Игибаев, приводит к дальнейшей неисправности и непригодности лифта. К слову, ранее эта сфера была лицензирована, но после его отмены на рынке появились недобросовестные поставщики и монтажные компании. Для оказания же услуг по обслуживанию лифтов организация должна иметь аттестат в области промышленной безопасности и соответствовать национальному стандарту.

"Национальный стандарт - это документ, который разработали в 2018 году после трагического случая, который произошел в Актобе. Он больше необходим для обслуживающей лифтовой компании и в нем прописаны квалификационные требования к самой сервисной организации. Какой у них должен быть персонал, какие работы и с какой периодичностью они должны проводить на лифте", - отмечает Ержан Игибаев.

При этом контролировать деятельность таких компаний должны местные исполнительные органы. Именно они могут пресекать случаи, когда обслуживанием и монтажом лифтов занимаются недобросовестные участники. Ранее эти функции были возложены на комитет промышленной безопасности при МЧС.

"Во всех регионах пассивно ведут эту работу, во многих местах вообще не ведут контроль за деятельностью таких компаний. Поскольку их наделили полномочиями, они должны работать, но есть определенные минусы. Во-первых, у них нет штата и обученных специалистов в области промышленной безопасности. Все эти обстоятельства и приводят к таким вещам. Сейчас мы хотим предложить правительству разделить полномочия по контролю за лифтами", - делится эксперт.

Тем временем, в некоторых странах контрольная функция возложена на ассоциации, поскольку они знают рынок изнутри и имеют своих экспертов в области лифтового хозяйства.

В целом на модернизацию лифтов, по расчетам Ассоциации, потребуется порядка 80 млрд тенге.

"Мы сейчас говорим 6700 лифтов по Казахстану требуют модернизации. Если исходить из расчетов, 12 млн за один лифт, мы получаем более 80 миллиардов тенге. Сумма, которая необходима для замены изношенных лифтов. Во многих регионах стоят аварийные лифты, они "законсервированы". Ими не пользуются, они отключены, но шахта есть, а в шахте нет лифта. Озвученная сумма включает стоимость работы, сюда входит демонтаж старого оборудования, установка и все. Здесь надо понимать, лифт лифту рознь, как машина. Жители могут заказать себе, как мерседес, дорогой лифт, либо какой- то средний бюджетный вариант", - приводит свои расчеты Ержан Игибаев.

Чаще всего в Казахстан завозят китайские лифты. Доля импорта приходится также на белорусские и российские подъемники. Есть и небольшая часть турецких лифтов, но они не зарекомендовали себя из-за жалоб и негативных отзывов.

Между тем, в комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства промышленности и строительства страны уточнили, что подлежат замене 3 937 лифтов, а капитального ремонта требуют – 2 407. Доля изношенных лифтов по республике превышает 18 %. При этом, по их информации, имеются и отечественные производители подъемников.

"В целом по стране действует 150 организаций, специализирующих на сервисных услугах по обслуживанию лифтов и 3 предприятия по производству лифтового оборудования с проектной мощностью выпуска 200- 1000 единиц в год. В период с 2017 года отечественными производителями выпущено 3 278 лифтов", - прокомментировали в ведомстве.

Специализированные компании должны иметь квалифицированный персонал и соответствующую аттестацию. В целом, по информации профильного министерства, за счет средств местного бюджета с 2019 года по стране заменили 1724 лифта. В этом же году за счет денег, которые выделят из республиканского бюджета, планируется обновить подъемники в 234 многоэтажках. Заявки поступили из областных бюджетов.