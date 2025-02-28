По данным статистических органов, по итогам четвертого квартала 2024 года в Казахстане официально зарегистрировано 448 тысяч безработных. Наибольшее число безработных зафиксировано в Туркестанской области, а также в крупных городах – Астане и Алматы. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал директор Департамента занятости населения МТСЗН РК Азиз Ибрагимов, передает BaigeNews.kz.

"Причины безработицы могут быть разными, однако точная статистика по ним не ведется. Безработица учитывается в двух формах: зарегистрированная и незарегистрированная. Граждане, обратившиеся в центры занятости, указывают свои причины, после чего с ними проводится работа. Однако отдельного учета по медицинским или профессиональным причинам не ведется", - отметил Азиз Ибрагимов.

По словам Ибрагимова, с начала текущего года в Центрах занятости зарегистрировались около 140 тысяч человек. Для них предусмотрены государственные меры поддержки – профессиональное обучение, гранты и субсидированные рабочие места. Также безработным предлагаются вакансии с учетом их опыта и образования.

Он также подчеркнул, что главная задача – своевременно оказывать помощь гражданам в трудоустройстве, а также обеспечивать меры поддержки для социально уязвимых категорий населения.